A képviselőház elsöprő többséggel fogadta el a TikTok Egyesült Államokból történő kitiltását lehetővé tévő törvényjavaslatot, és már presszionálják is a szenátust, hogy minél előbb hagyják jóvá ők is. A TikTok kiakadt a hír hallatára, a szakértő szerint pedig akár világszintű trendet is indíthat az amerikai indítvány.