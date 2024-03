Vlagyimir Putyin szerdán arról beszélt, hogy Oroszország készen áll atomfegyverek bevetésére, ha az orosz államiságot, szuverenitást vagy függetlenséget fenyegetés éri.

Ezután kifejezte reményét, hogy az Egyesült Államok elkerül minden olyan eszkalációt, amely nukleáris háborút válthatna ki. Majd rögtön hangsúlyozta, hogy Oroszország nukleáris erői készen állnak a bevetésre arra az esetre, ha közvetlen fenyegetés érné függetlenségét.

Hencegésnek nincs helye ilyen forró helyzetben

Macron az orosz vezető fenyegetéseire reagálva, amelyek Oroszország nukleáris háborús készültségéről szóltak, kijelentette, hogy Franciaország nem fél, írja a horvát Index.

Mindenekelőtt védve kell éreznünk magunkat, mert atomhatalom vagyunk. Készen állunk, és van egy doktrínánk az atomfegyverek felhasználására vonatkozóan

– mondta Macron az interjúban, hozzátéve, hogy „nem helyénvaló ilyen fenyegetéseket megfogalmazni egy olyan országgal szemben, amelynek atomfegyverei vannak”.

Hangsúlyozta, hogy amikor nukleáris fegyverekről van szó, szükségtelen a hencegés. „Nagy a felelősségünk ilyen fegyverek birtokában, nem hagyhatjuk, hogy bármilyen fegyveres konfliktus eszkalálódjon” – fűzte hozzá.

Emmanuel Macron korábban azt mondta, hogy Franciaország soha nem fogja átvenni a kezdeményezést az ukrajnai háborúban. Hozzátette azonban, hogy a Nyugatnak nem szabad hagynia, hogy Moszkva győzzön. „Lesznek francia csapatok Ukrajnában. Nem lesznek vörös vonalak. Én vagyok Franciaország elnöke, és én döntök” – jelentette ki.

Washington már felkészült a legrosszabb forgatókönyvre

A New York Times öt nappal ezelőtt arról számolt be, hogy az Egyesült Államok „nem nukleáris jellegű” válaszlépésre készült 2022 végén, amikor kilátásba került, hogy Oroszország atomfegyvereket vet be Ukrajna ellen. A CNN egy nappal korábban arról számolt be, hogy 2022 végén az Egyesült Államok hadserege „komolyan felkészült” erre a forgatókönyvre.

Február 29-én Putyin az orosz parlamentben tartott beszédében egyebek mellett leszögezte, hogy az orosz nukleáris erőket „teljes készültségbe” helyezték, és figyelmeztetett a következményekre, amennyiben a NATO szárazföldi erőket telepít Ukrajnába.

Itt elsősorban Finnországra gondolt, amelynek 1340 kilométer hosszú közös határa van Oroszországgal, ez a leghosszabb szakasz Oroszország és a NATO, illetve Oroszország és az Európai Unió között.

