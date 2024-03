Mike Turner, az Egyesült Államok képviselőháza hírszerzési bizottságának elnöke múlt héten rejtélyes figyelmeztetést adott ki a titkos orosz katonai képességek által jelentett „komoly nemzetbiztonsági fenyegetésről”, amely az ohiói republikánus képviselő szerint aggodalomra ad okot. Az aggodalom még inkább elmélyült, amikor John Kirby, a Fehér Ház szóvivője megerősítette, hogy Moszkva „aggasztó” műholdellenes fegyvert fejleszt. Hamarosan több hírügynökség, például a The New York Times is arról számolt be, hogy Moszkva esetleg nukleáris fegyver űrbeli bevetésére készül.