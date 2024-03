Meghalt az olasz autótervező-legenda, Marcello Gandini

Gandini halált az olasz Rai News közölte elsők között: az autótervező még március 13-án halt meg váratlanul a Torinóhoz közeli Rivoli városában.

A tervező nevéhez az 1960-as évek óta számos innovatív olasz autótípus köthető. Először a Bertone nevű vállalat tervezője volt, ahol olyan autókat tervezett meg, mint például a Lamborghini Miura, az Espada, az Urraco és a Countach, vagy az Alfa Romeo Montreal, a Lancia Stratos, a Fiat X1/9 és a Ferrari GT4.

A Drive portál azt is megjegyzi, hogy Gandini neve nemcsak az olaszországi, hanem más európai autómárkákkal is összeforrt. Szerepe volt többek közt az első Volkswagen Polo, a Renault 5 Turbo, a Citroen BX, a Bugatti EB110 és a legelső BMW 5-ös sorozat (E12) megalkotásában is.

Felidézték azt is, hogy 2021-ben Gandini úgy fogalmazott egy közleményben: „Tervezői identitásomat – különösen, amikor a Lamborghini szuperautóin dolgoztam – egyedi koncepcióra építettem: minden új modell, amelyen dolgoztam, újítás volt, áttörés, valami teljesen más, mint az előző. A bátorság, a képesség, hogy valami újat hozzak létre anélkül, hogy ragaszkodnék az előző autó sikeréhez, a magabiztosság, hogy nem akartam engedni a megszokásnak. Ezek határozták meg a munkámat”.

Az autók mellett Gandini tervezett bútorokat, szórakozóhelyet, sőt még helikoptert is. A fiataloknak egy alkalommal azt üzente: „Küzdjetek azért, hogy ne ugyanazt hozzátok létre, amit mások már megalkottak, és önmagatokat se ismételjétek”.