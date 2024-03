Egyre nagyobb a nyomás Rishi Sunak brit miniszterelnökön, miután a múlt héten egy újabb konzervatív képviselő, egyben a fegyveres erőkért felelős miniszter, James Heappey jelentette be, hogy a következő, vélhetően idén ősszel tartott parlamenti választáson nem indul újra, miniszteri pozíciójáról pedig a húsvéti szünet után lemond.

Vele együtt összesen már 65 tory képviselő jelentette be, hogy a következő választáson nem fogják megmérettetni magukat.

Ezzel konzervatív képviselők közel húsz százaléka jelentette be ideiglenes visszavonulását, így nem meglepő módon egyre többen találgatják, vajon a parlamenti választásig kitölti-e mandátumát miniszterelnökként és pártelnökként Rishi Sunak, akinek eddigi miniszterelnökségét is a permanens válságok jellemezték – a párton belüli ellentétek pedig egyre nyilvánvalóbbak.

Már régóta fenik a késüket a konzervatívok

Az, hogy a párton belül sokan elégedetlenek Sunakkal, nem új keletű dolog: ugyanis hiába vette át a párt és a kormány irányítását, a párt Boris Johnson- és Liz Truss-éra utáni hanyatlását Sunak nem tudta megállítani, sőt

azóta is történelmi mélységekben a párt támogatottsága.

A legutóbbi, 2019-es parlamenti választások óta a párt már kilenc mandátumot vesztett időközi választásokon, ami eggyel több, mint amit a párt 1992 és 1997 között szenvedett el kormányon – legutóbb ráadásul két konzervatív bástyában sikerült vereséget szenvedniük, így egyre valószínűbb, hogy a toryk egy, az 1997-es történelmi vereséghez hasonló bukás felé robognak, hacsak valami rendkívüli dologgal nem sikerül megváltoztatni a széljárást.

Sunak nemrég úgy döntött, hogy a parlamenti választást nem a szokásos májusi önkormányzati választásokkal egy időben rendezik meg, hanem majd valamikor ősszel, reménykedve abban, hogy addig sikerül ledolgozni a közvélemény-kutatások által jelenleg 46 százalékpontra mért, Munkáspárttal szembeni közel húsz százalékpontos hátrányt.

Ugyanakkor ebből jelenleg semmit sem látni: Sunak hiába próbálja azt állítani, hogy pártja egységes és labdába rúghat a választásokon, január vége óta nemhogy csökkenne, még nő is a nyomás Sunakon –

ellenzői ezúttal már konkrétumokat is megneveztek, hogy mikor és kire cserélnék le miniszterelnöküket.

A párt jobboldali-konzervatív, Boris Johnsonnal fémjelzett oldalán már többen is finoman jelezték, hogy a parlamenti választási vereség után szívesen átvennék a párt irányítását, ugyanakkor sajtóhírek szerint a hétvégén több tory csoport is beszélgetéseket tartott, hogyan lehetne a párt támogatottságának csökkenését megállítani.

A torykkal szemben elfogult Telegraph és Daily Mail pedig egymástól függetlenül arról írt, hogy a párt jobboldali képviselői több moderálttal, többek között Penny Mordaunttal is arról tárgyaltak, miként lehetne javítani kilátástalan esélyeiket a választásokon – azóta pedig olyan, konzervatívnak egyáltalán nem mondható lapoknak, mint a The Guardian vagy Financial Times is beszámoltak a párt jelenlegi belső feszültségeiről.

Májusban tiszta víz kerülhet a pohárba

A két konzervatív lapnak név nélkül nyilatkozó jobboldali tory képviselők arról beszéltek, szerintük több esélyük lenne a parlamenti választásokon, ha Sunak helyett Mordaunt miniszterelnök-jelöltségével futnának neki. Mint emlékeztettek, a két legutóbbi pártelnökválasztáson mindig harmadik helyet megcsípő Mordauntnak III. Károly koronázása óta sikerült növelnie ismertségét és támogatottságát – a koronázáson ő cipelte a királyi kardot, ami miatt nemzetközi szenzációvá is vált, jelenleg pedig az egyik legnépszerűbb tory képviselő.

Emellett állítólag azt tervezik, ha a májusi önkormányzati választáson – az Egyesült Királyságban minden évben más-más körzetekben tartanak helyi választásokat – Sunakkal ezúttal is rosszul szerepelnének, akkor bizalmatlansági indítvánnyal mozdítanák el a pozíciójából, helyére pedig a szintén moderáltnak számító Mordauntot ültetnék.

A híresztelésekre Sunak csapata és más kormánytagok is reagáltak, például az egyszer már potenciális utódként felmerülő Kemi Badenoch is, aki kijelentette, a párt egységes, és csak egy apró, ám hangos csoport szeretné Sunakot elmozdítani – őket pedig felszólította, hagyjanak fel e terveikkel.

Ugyanakkor a történet egyik fontos szereplője, az állítólag már utódnak kinézett Mordaunt azóta is hallgat, pedig ő meg tudná állítani a pletykákat.

Badenoch a BBC reggeli műsorában arról beszélt, ha Mordaunt ott lenne, biztosan elhatárolódna az újságcikkektől, Sunak csapata pedig állítólag dühös, amiért minisztere nem állt még kamerák elé, hogy cáfolja a híreszteléseket.

Egyébként Mordaunttal sem biztos, hogy jobb helyzetben lenne a párt. Amennyiben valóban meglépnék a váltást, az azt jelentené, hogy a mostani ötéves parlamenti ciklust összesen négy miniszterelnökkel (!) zárnák le, miközben nem látni, Mordaunt miként lenne képes javítani a párt eredményein – a toryk továbbra is óriási lemaradásban vannak a Munkáspárttal szemben.

Emellett az ideológiailag nem túl koherens Mordaunt közel sem biztos, hogy vállalná azt a szerepet, hogy arca és a neve legyen a következő tory vereségnek. Mivel jelenleg nem adott ki nyilatkozatot, és csapata is hallgat, ezért még azt sem tudjuk, ő maga vágyik-e a pártvezetésre.

(Borítókép: Rishi Sunak 2023. április 17-én. Fotó: Kirsty Wigglesworth / WPA Pool / Getty Images)