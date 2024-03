A VSquare nemzetközi oknyomozó portál egy keddi anyagban hírszerzési információkra hivatkozva ismertette, Peter Pellegrini korábbi szlovák miniszterelnök (akinek jó esélye van arra, hogy a közeljövőben az ország államfője legyen) a 2020-as választás előtt titokban segítséget kért Orbán Viktortól és Vlagyimir Putyintól is. A Szijjártó Péter által vezetett külügyi tárca reagált is a lapnak minderre.

A VSquare azt írta, hogy egy európai hírszerző ügynökségtől értesültek a korábban történt eseményről (hogy melyik ország hírszerzéséről van szó, azt nem nevezték meg). A portál a hírszerzéstől megkapta az erről szóló hivatalos jelentésüket is, és a dokumentumban ismertetett információk egy részét más forrásból is ellenőrizni tudták.

A portál szerint Peter Pellegrini 2020-ban azt szerette volna elérni, hogy a szlovák parlamenti választás előtt nem sokkal kapjon egy meghívást Moszkvába.

Ehhez azonban nem közvetlenül a Kreml segítségét kérte, hanem – közvetítőként – Orbán Viktorhoz fordult.

A hírszerzési dokumentum szerint Pellegrini 2020. február 13-án találkozott a magyar miniszterelnökkel, és akkor intézte hozzá ezt a kérdést. A szlovák kormányfő azt remélte, moszkvai látogatással erősítheti a támogatását a szlovákiai oroszpárti szavazók körében, és valamelyest javítani tud a választási esélyein, amelyek elég rosszul álltak, elsősorban a 2018-as Ján Kuciak-gyilkosság és annak messzemenő következményei miatt.

A jelentésben azt írták, hogy a szlovák kormányfő ezt el is mondta Orbán Viktornak, sőt konkrétan úgy fogalmazott, hogy

egy moszkvai látogatás most sokkal fontosabb lenne számára, mint az, hogy – mondjuk – a Fehér Házba utazzon.

A VSquare szerint Orbán ezt követően kérte meg Szijjártó Péter külügyminisztert arra, hogy jelezze Szergej Lavrov külügyminiszternek Pellegrini igényét. Ez meg is történt, Lavrov pedig Mihail Misusztyin orosz miniszterelnöknek továbbította az üzenetet, és Pellegrinit valóban meg is hívták Moszkvába (a találkozóra pár nappal a választás előtt került sor). A portál szerint a magyar és az orosz kormányok között magas szintű megbeszélések is folytak a szlovákiai helyzetről, és a magyar fél egyértelművé tette, hogy Magyarország nemzeti érdeke lenne az, ha a Pellegrini vezette kormánykoalíció hatalmon maradna.

A magyar külügy így reagált

Az oknyomozó portál az érintett feleket megkérdezte a fentiekről, de egy kivétellel sehonnan sem kaptak választ. A Külgazdasági és Külügyminisztérium azonban válaszolt nekik.

Ahogy Szijjártó Péter is elmondta, ha a Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz olyan megkeresés érkezik, hogy segítsünk más országokkal kapcsolatot teremteni vagy fenntartani, és a megkeresés nem ellentétes a magyar nemzeti érdekekkel, akkor mindig készek vagyunk segíteni. Ezt hívják diplomáciának

– írta Paczolay Máté szóvivő.

Paczolay ezzel Szijjártó Péter egyik, két héttel ezelőtti nyilatkozatára utalt vissza. Akkor a külügyminiszter – Donald Tusk lengyel kormányfő bírálatára válaszolva – azt mondta, Magyarország segít abban, hogy aki akarja, az felvehesse a kapcsolatot az oroszokkal, és „szerintem Lengyelország miniszterelnöke meglepődne, ha tudná, milyen hosszú azoknak az európai politikusoknak a listája, akik az elmúlt években arra kértek fel engem, hogy segítsek nekik kapcsolatot teremteni az oroszokkal, találkozót összehozni, vagy csak juttassak el nekik egy üzenetet”.

A moszkvai látogatástól függetlenül Pellegrini és szövetségesei vereséget szenvedtek a 2020-as választáson. A csorbát végül tavaly ősszel köszörülhették ki, amikor Robert Fico visszatért a hatalomba.

Peter Pellegrini hamarosan megméreti magát a szlovák elnökségért

Peter Pellegrini jelenleg a Hang (Hlas–SD) nevű párt elnöke, és a pozsonyi parlament házelnöki tisztjét is betölti. Hamarosan az ország elnöki székéért is megküzdhet: a szlovák elnökválasztás első fordulóját március 23-án, a második fordulót pedig április 6-án tartják.

A választáson a saját pártja mellett a tavaly ősszel választási sikert arató Robert Fico miniszterelnök vezette Irány (Smer–SSD) támogatását is élvezi. Orbán Viktor egyébként alig egy hete, március 11-én ismét fogadta Pellegrinit a Karmelitában.

Pellegrini legfőbb ellenfele az az Ivan Korcok lehet a választáson, akinek – még szlovák külügyminiszterként – volt néhány csörtéje Magyarországgal az utóbbi években. A szlovákiai magyar kisebbség képviseletében a választáson megméretteti magát Forró Krisztián, a Magyar Szövetség elnöke is.

(Borítókép: Peter Pellegrini szlovák miniszterelnök sajtótájékoztatón a német kancellári hivatalban, Berlinben 2018. május 2-án. Fotó: Janine Schmitz / Photothek / Getty Images)