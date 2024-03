Március 17-én ért véget az orosz elnökválasztás, ami kapcsán egy pillanatig sem forgott veszélyben, hogy a hivatalos eredmények szerint nem Vlagyimir Putyin nyer újabb hat évre mandátumot.

Mint bemutattuk, az orosz állam előre felkészült arra, hogyan lejtsen a pálya Putyin felé, és milyen intézményesített eszközökkel dolgoznak már évek óta Putyin újabb elnöki ciklusának biztosításán az ellenzék ellehetetlenítése mellett egy pánorosz propagandahálózat kiépítésével és internetes trollhadsereggel.

Így nem meglepő, hogy a választásokat Vlagyimir Putyin nyerte, aki a hivatalos eredmények szerint a szavazatok több mint 88 százalékát szerezte meg – igaz, a választáson az EBESZ nemzetközi megfigyelői nem vehettek részt, emiatt a legtöbb demokratikus ország az eredményeket nem is fogadja el legitimnek.

Ugyanakkor így sem volt botrányoktól mentes a választás: annak első napján több szavazókörben is tűz ütött ki, ezenkívül pedig a nemrégiben elhunyt Alekszej Navalnij által alapított Korrupcióellenes Alapítvány (FBK) is készült arra – Putyin legnagyobb kritikusának özvegye, Julija Navalnaja arra kérte az ellenzéki szavazókat világszerte, mindegyikük vasárnap délben menjenek el szavazni, hogy így mutassák meg, mennyien ellenzik Putyin rezsimjét, és lehetőségeik szerint akadályozzák a választás elcsalására tett kísérleteket is.

AZ FBK AKCIÓJA NEM VOLT SIKERTELEN: AZ OROSZ NAGYVÁROSOKBAN VASÁRNAP DÉLBEN VÁRATLANUL MEGNŐTT A SZAVAZÁSRA VÁRAKOZÓK SZÁMA.

Hivatalosan azért álldogáltak több ezren a sorokba, hogy leadhassák a szavazataikat, de valószínűleg inkább a tiltakozás e formáját választva tértek a szavazókörökhöz.

Az akcióval kapcsolatban Navalnij özvegye, a szavazatát Berlinben leadó Julija Navalnaja is kifejtette véleményét. A választás utolsó napján megköszönte mindazoknak, akik déltől egészen a szavazóurnák zárásáig sorban álltak, emellett ígéretet tett, hogy továbbra is harcolni fog, mint ahogy egykori férje tette.

Kedden azonban az FBK új vezetője egy újabb videóval jelentkezett a szervezet YouTube-csatornáján, amiben kijelentette,

„Putyin nem Oroszország elnöke, az Oroszországért folytatott harc pedig tovább folytatódik”.

A videóban kiemelte, a legtöbben nem arról beszélnek, hogy „Putyin, illetve az ő kamu »kihívói« mennyi szavazatot kaptak, hanem rólatok”, majd gondolatát arra futtatta ki,

TI vagytok ennek az eseménynek igazi nyertesei, amiről a Kreml azt állítja, hogy egy választás volt.

A résztvevőknek diplomatikusan megköszönte a részvételt, akiket egyébként bátor hazafiaknak nevezett, majd kijelentette, hogy míg a kormány tagjainak hatalmas házaik és jachtjaik vannak, addig egy dolog hiányzik belőlük: Oroszország szeretete, ami szerinte az akcióban résztvevőknek megvan.

Putyin azt akarta megmutatni a világnak, hogy állítólag milyen nagy támogatottsága van. De ti, akik délben megjelentek a szavazókörzeteknél, sokkal meggyőzőbbek vagytok mint bármilyen kamu százalék. A legfontosabb dolog, amit ez megmutatott, hogy nem vagytok egyedül

– fogalmazott a videóban Navalnaja, aki ezután kijelentette, szerinte ezzel közösen megmutatták, hogy Putyin valójában nem az elnökük. „Nem választottuk meg, nem maradunk csendben” – tette hozzá.

Спасибо огромное вам, прекрасные, лучшие люди, которые простояли со мной сегодня с 12 дня целых 6 часов бок о бок в очереди на избирательный участок. Спасибо, что подходили - плакали, смеялись. Спасибо, что бесконечно кричали «Юля, мы с тобой» и «Навальный» и говорили мне, что я… pic.twitter.com/PAqveQT61o — Yulia Navalnaya (@yulia_navalnaya) March 17, 2024

Napi 15 perc a rezsim ellen

A videó második részében ezután Navalnaja arról beszél, hogy ugyan a mostani akciójuk sikeres volt, de most össze kell gyűjteni az erejüket és olyan keményen dolgozni Vlagyimir Putyin rezsimjével szemben, mint soha.

Alekszejnek erre volt egy jó formulája. Küzdjünk napi 15 percet a rezsimmel szemben! Ennek kell lennie a célunknak

– jelentette ki Navalnaja, aki ezután konkrét feladatokat is felsorolt: napi tizenöt percben írjanak pár sort, beszéljenek olyanokkal, akik Putyint támogatják, és „hogy legyőzzük saját félelmeinket”.

Ezenkívül felhívta a figyelmet, hogy ezt a munkát minden nap el kell végezni és csak azért ne hagyják abba, mert nem lesz azonnal következménye, ezért türelmesnek kell lenni.

Mi mindent megteszünk, hogy a világon senki se fogadja el Putyint mint legitim elnök, hogy senki se üljön le vele a tárgyalóasztalhoz, hogy Putyin maffiája ellen úgy kell küzdeni, mint egy bűnszervezet ellen. És hogy mindenki megértse: Putyin nem Oroszország

– zárta gondolatát Navalnaja, aki hozzátette, szerinte lehetséges egy „békés, szabad és boldog Oroszország” megépítése, amennyiben az emberek ezen közösen dolgoznak.

Navalnaja teljes üzenete az alábbi videón érhető el:

(Borítókép: Julija Navalnaja Berlinben, Németországban 2024. március 17-én. Fotó: Annegret Hilse / Reuters)