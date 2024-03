Korrupciós ügyben merült fel a vietnámi államfő, Vo Van Thuong neve, még egy tíz évre visszanyúló ügyben, amikor annak a pártnak a vezetője volt, amelynek tartományi vezetője ellen folyt a nyomozás. A mindössze egy éve hivatalban lévő államfő már le is mondott, és a Vietnámi Kommunista Párt elfogadta a döntését.

Lemondott Vo Van Thuong államfő Vietnámban, döntését a Vietnámi Kommunista Párt elfogadta – jelentette be a helyi kormány szerdán. A kormány közleménye szerint Thuong megszegte a pártszabályokat, „és az ilyen hiányosságok negatív hatással voltak a közvéleményre, ezzel befolyásolva a párt, az állam és saját hírnevét”. A hivatalos VNA hírügynökség közlése szerint az államfő elismerte felelősségét egyes „szabályszegésekben és hiányosságokban”.

Vietnámban az államfő többnyire jelképes hatalommal bír, mindazonáltal így is övé a legmagasabb négy politikai tisztség egyike.

A most 53 éves Thuong napokkal azután nyújtotta be lemondását, hogy a helyi rendőrség egy tíz évre visszamenő ügy kapcsán korrupció vádjával letartóztatta Quang Ngai tartomány korábbi vezetőjét, aki akkor szolgált, amikor Thuong pártvezető volt ugyanott. Az államfői tisztséget Thuong csupán egy évig töltötte be.

A vietnámi kormányzat az elmúlt években szigorú küzdelmet folytatott a korrupció ellen.