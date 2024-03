Kolumbia középső, hegyes részén, a fővárostól, Bogotától észara található a Muzo smaragdtérség, amelyen belül vannak az önálló bányák. Egy részük legálisan, egy részük azonban nem törvényesen működik. Ezt a térséget szokták a világ smaragdfővárosának is nevezni, hiszen ide koncentrál a latin-amerikai ország drágakőbányászata.

A bandaháborúk bénította ország gazdasága romokban, a megélhetés azok számára, akik nem a bűnözést tartják elsődleges pénzkeresetnek, igencsak nehéz. A megélhetés iszonyatosan nehéz, ezért kellett engedni végül az alapvetően férfiak uralta smaragd szektornak is és lehetővé tenni, hogy nők is dolgozhassanak a bányákban. Ez korábban elképzelhetetlen volt.

Most is leginkább a remény hajtja be a tárnába a nőket, hátha ők lelnek rá a több ezer dollárt érő nagy drágakőre. Azonban ez nem jellemző. Az APNews helyi riportjában megszólaló egyik nő, Yaneth Forero, aki a Coscuez városka mellett nyitott illegális bányában dolgozik és arról panaszkodott, hogy éveken át havi 250 dollárnál nem nagyon tudott többet kihozni.

Azért küszködök, hátha valóra váltom álmom és lesz egy kis házam, amelyben van parketta, nim bűzlik és senkisem dob ki otthonról"

- mondja a nő, aki egy domboldalra épült rozzant házban él, festetlen falak között és a padló pedig a puszta beton.

Kolumbia a világ smaragdbányászatának központja

A világon talált legnagyobb smaragdokra itt bukkantak. 1995-ben világrekordot ért az a csiszolatlan drágakő, amelynek súlya 1,36 kiló volt. Coscuez környékén tartja magát a pletyka, hogy nemrégiben valaki megütötte a főnyereményt és olyan kőre bukkant, amely 177 ezer dollárért talált gazdára.

Mi a kolumbiai smaragd titka? A kolumbiai ugyanis a legkeresettebb és legértékesebb smaragd. Világszerte elismerik, mint a legtökéletesebb zöld smaragd lelőhelyet. Viszont nem mind első osztályú, ezért minden drágakövet bizonyos minőségi paraméterek - például szín, tisztaság és csiszolás - alapján értékelnek, hogy a legjobb minőségűeket tartsák csak meg. Bár a smaragd elsősorban divatékszer, azonban nem elhanyagolható asztrológiai jelentősége sem. Úgy tartják, hogy ez a drágakő rendkívül hatékony a pénzügyi sikerben, a tudás megszerzésében és a jó egészséghez is hozzájárul.

A smaragddal foglalkozó kolumbiai cégek szövetségének összesítése szerint 2022-ben a smaragd export elérte a 122 millió dollárt. A drágakő egyébként az ország egyik ikonikus terméke, amelyet a nagyvárosok ékszerüzleteiben mindenhol árulnak. Ugyanakkor a smaragdból származó extra bevétel a kereskedő cégeket és a nagyvállalatokat gyarapítja, mert ezek voltak azok, amelyek dollár milliókat fektettek be olyan technológiákba, amelyek segítségével könnyen, gyorsan kiemelhetők a megvételre ajánlott kövek közül a legértékesebbek.

A bányák általában szűk, alacsony, dinamittal robbantott tárnákat jelentenek, ahol nem csak a nehétz fúrógépekkel végzett munka, hanem a fejet fájdító meleg levegő is próbára teszi a vállalkozó szellemű női bányászokat. Ezekben a vájatokban pedig a legritkább esetben bukkannak értékes, nagyobb drágakövekre, jellemzően apró, kavics méretűeket bontanak csak ki.

A babonák is távol tartották a nőket a bányáktól

Ma már a nők is kézi szerszámokkal, fúrókkal, munkavédelmi sisakban és gumicsizmákban haladnak előre fúrás közben. A lebontott köveket csillék viszik ki a szűk tárnákból, ahol egy másik csapat még rostálja, hátha elkerülte valami a figyelmüket és mégis ott lapul valahol egy smaragd.

Ez azonban csak az elmúlt két évtizedben vált lassan általánossá. Korábban a férfiak szándékosan tartották távol a nőket a smaragdbányáktól, mert az a babona keringett, hogy ha a nők megjelennek a tárnákban, akkor a drágakő elrejtőzik. "Persze ez csak a tipikus macho hozzáállás volt" - mondja az egyik 57 éves bányásznő, aki már vagy negyven évet töltött a bányák környékén.

Felidézte, hogy az 1960 és 1990 közötti éveket a "zöld háború" időszakaként tartották számon, amikor a bányászcsoportok egymással is harcoltak az újabb és újabb bányák fölött ellenőrzésért. Abban az időben, ha nők igyekeztek valamilyen munkát szerezni, akkor azonnal elzavarták őket, sokukat meg is erőszakolták.

A nőket tulajdonképpen két évtizede engedték le a tárnákba, köszönhetően a katolikus egyház közvetítésének, amely véget vetett az erőszaknak. A női bányászokat tömörítő helyi szövetség adatai szerint mintegy kétszázan dolgoznak a Coscuez körüli bányákban, sokan a férfiakkal együtt, viszont van öt kisebb tárna, ahol csak nők vájárkodnak.

Ők már egy ideje próbálják elérni, hogy a hatóságo engedélyezzék az öt bánya törvényes működését. Ehhez azonban meg kellene kapniuk a kisüzemi bányász besorolást, amellyel könnyebben megszerezhető a szükséges működési engedélyt. Ez sokkal biztosabb működést tenne lehetővé és hitelekhez is egyszerűbben jutnának.

A Kolumbiai Bányászszövetség elnöke is támogatja, hogy a Coscuez körüli bányákat kisüzemi bányaként jegyezzék be, beleértve az ötöt, ahol kizárólag nők dolgoznak. A kolumbiai kormány eddig 900 vállalatnak és magánszemélynek adott smaragdbányászatra szóló engedélyt. A Kolumbiai Bányászati Ügynökség adatai szerint jelenleg még több mint 500 kérelem vár elbírálásra, köztük a kisüzemiek is.

(Borítókép: Női smaragdbányászok keresik a zöld drágaköveket a Las Animas folyóban 2017-ben. Fotó: Luis Acosta / AFP)