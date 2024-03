Lassan tisztul a kép Moszkvában, de a prédikátor és Abdullo személyét is homály fedi

Március 22-én, péntek este lövöldözés történt a moszkvai Crocus City Hall bevásárlóközpontban, az incidensnek előzetes jelentések szerint legalább 133 áldozata – köztük legalább három gyermek – és 145 sebesültje van.

Az Iszlám Állam később magára vállalta a merényletet, amelyben öt fegyveres vehetett részt. Azonnal megindult a hajtóvadászat.

A Moszkvához közeli Krasznogorszkban péntek este több maszkos fegyveres nyitott tüzet egy rockzenekar koncertjén, gránátot vagy gyújtóbombát dobtak a nézőtérre, ahol robbanás történt, majd tűz keletkezett.

Szombat délelőtt a brjanszki régióban, az ukrán határ mellett fogták el azt a négy terroristát, akit a moszkvai lövöldözéssel gyanúsítanak. Az elkövetők személyazonosságát is nyilvánosságra hozták.

Szombat délután Vlagyimir Putyin orosz elnök beszédet intézett népéhez, szigorúbb terrorvédelmi intézkedéseket és megtorlást ígért, március 24-ét pedig nemzeti gyásznappá nyilvánította. Az orosz államfő elmondta, „nincs jövőjük” azoknak, akik ezt a „barbár támadást” végrehajtották. A teljes beszédet ide kattintva tudja elolvasni.

A péntek esti terrortámadás miatt eddig 11 embert vettek őrizetbe a hivatalos orosz közlések szerint. A RIA Novosztyi összegyűjtötte, mit lehet tudni eddig azokról, akiket gyanúsítottként hallgattak ki a bűnüldöző szervek. Azt már az elején tisztázzák, hogy a gyanúsítottak nem vagy csak nagyon rosszul beszélnek orosz nyelven, egyikük csak tolmács segítségével tud kommunikálni a hatóságokkal.

A prédikátor asszisztense

Az már tisztázott, hogy mindannyian pénzért vállalták a támadást, ahogy erről egy korábbi cikkünkben is írtunk. Egy, a közösségi médiában terjedő videón az egyik merénylő mondja el, hogy 500 ezer rubelt (nagyjából kétmillió forint) ajánlottak neki. Elmondása szerint egy Telegram-csatornán hallgatott „prédikációkat”, innen kapott később megkeresést a terrorista művelet végrehajtására. Állítása szerint konkrét célpont nem volt, mindegy volt, kiket ölnek meg. A RIA Novosztyi szerint hasonlóan került a képbe a többi merénylő is. A „prédikátor asszisztense” kereste fel őket, s pénzt ajánlva rávette őket a cselekmény végrehajtására. A „prédikátor asszisztensének” neve egyelőre nem ismert.

Az orosz híroldalakon megjelent információk szerint az egyik gyanúsított miatt Törökországba vezetnek a szálak, ugyanis két és fél hete tért vissza egyikük a közel-keleti országból, azonban hogy ott találkozott volna a „prédikátorral” vagy annak embereivel, egyelőre nem világos.

Az előzetes információk szerint nem volt mindegy, hol csapnak le a terroristák, a támadás helyszínének koordinátáit a „prédikátor asszisztense” küldte meg a merénylőknek. A szervezők fegyvereket biztosítottak a támadáshoz.

Ismeretlen ismerősök és Abdullo

Már az is bebizonyosodott, hogy a merénylők Moszkva északi részén, egy szállóban laktak együtt, és aligha voltak régi barátok, voltak köztük olyanok, akik alig 10-12 nappal ezelőtt találkoztak először. Az egyik gyanúsított arról is beszámolt, hogy velük volt egy bizonyos Abdullo is, akivel szintén Telegramon ismerkedett meg. Állítólag az orosz hatóságok egy fényképet is mutattak neki, amelyen felismerte az említett férfit. A hatóságok által nyilvánosságra hozott négy név között azonban egyelőre nem szerepel Abdullo neve.

A feltételezett hat elkövető közül négy terrorista neve:

Nasridinov Mahmadrasul, 37 éves, Iszmonov Rivozhidin, 51 éves, Safolzoda Shokhinjonn, 21 éves, Nazarov Rustam, 29 éves.

Mindannyian tádzsik állampolgárok. Az elkövetők a helyszínről egy fehér autóval menekültek el, útközben eldobták fegyvereiket.

Többen kritikus állapotban vannak

Eközben egyes adatok szerint a halálos áldozatok száma már elérte a 143-at, azonban hivatalosan ezt az információt még nem erősítették meg. 107 sebesültet kórházban ápolnak, köztük 3 gyermeket is. Közülük 16-an (köztük egy gyermek) kritikus állapotban vannak.

Az orosz hatóságok és kormányzat kommunikációjában felbukkant egy bizonyos „ukrán szál” is. Véleményük szerint nem véletlen, hogy az elkövetők Ukrajna irányába próbáltak menekülni. Az orosz állításokat azonban egyelőre semmi nem bizonyítja, a támadást magára vállaló Iszlám Állam határozottan kijelentette, hogy az ukránoknak nincs semmi közük a támadáshoz. Az ukrán hatóságok is tagadják, hogy bármi érintettségük is lenne a merényletben.

A halálbüntetés kérdése

Eközben az orosz politikusok között van, aki a halálbüntetés visszahozását kezdeményezné. Mihail Seremet, az orosz Állami Duma krími képviselője szerint ezt a büntetési formát terroristák esetében vissza kellene hozni.

Törvényhozási szinten szándékozom kezdeményezni a halálbüntetés bevezetésének kérdését hazánkban a terrorizmus, a kábítószer-terjesztés és a kiskorúak elleni bűncselekmények miatt

– fogalmazott. Vlagyimir Vasziljev, az Egységes Oroszország frakcióvezetője erre válaszként elmondta, hogy a Crocus City Hallban történt eseményekkel a Duma következő plenáris ülésén fognak foglalkozni.

Most sok kérdés merül fel a halálbüntetéssel kapcsolatban – ezt a témát minden bizonnyal mélyen, szakszerűen, értelmesen fogják kidolgozni. Olyan döntés születik majd, amely megfelel társadalmunk érzelmeinek és elvárásainak

– szögezte le a képviselő.

(Borítókép: Tűz és füst csap fel az égő Crocus City Hall koncerthelyszínen történt lövöldözés után Moszkvában, Oroszországban 2024. március 22-én. Fotó: Maxim Shemetov / Reuters)