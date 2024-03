Van olyan pontja Horvátországnak, ahol 25 centiméteres hótakarót mértek, ez meghaladja az idei tél legnagyobb hómennyiségét is, amelyet az országban mértek.

Zágrábban és környékén is több centiméteres hótakaróra ébredtek vasárnap reggel, a legtöbb hó a hegyen, Sljemén esett, ahol 25 centimétert mértek – számolt be az RTL Híradó.

A hómennyiség ráadásul rekordnak számít, ugyanis meghaladta az idei tél legmagasabb hómennyiségét is. A látvány nem mindennapi, ugyanis sokan szánkókkal rohamozták meg a hegyoldalt.

A lehűlés Magyarországot is érintette, az ország nagy részén számítani kell futó záporok kialakulására, elsősorban az északkeleti országrészben zivatarokra is. Többfelé élénk, erős, záporok-zivatarok környezetében viharos lesz az északnyugati szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet akár mínusz 1 Celsius-fok is lehet.

Az Időkép orvosmeteorológiai jelentése szerint hétfőn továbbra is hideg légtömegek áramlanak fölénk, így az érzékenyebbek még mindig hidegfronti tünetekre panaszkodhatnak.

