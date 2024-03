Leállították a baltimore-i hídomlásban eltűntek utáni kutatást: hat ember meghalhatott

Mint arról az Index is írt, összeomlott a Francis Scott Key Bridge híd, miután egy szingapúri zászló alatt közlekedő hajó nekiütközött. A hídon több jármű is volt, amikor a katasztrófa bekövetkezett, a szonárberendezés legalább egy járművet mutatott ki a víz alá merülve.

A mentőegységek legalább hét embert kerestek a nyolcfokos vízben.

A hatóságok kedden, helyi idő szerint az esti órákban végül leállították a kutatást, és hat embert feltételezett halálos áldozatnak nyilvánítottak.

A parti őrség kedd esti sajtótájékoztatóján közölte, nem feltételezhető, hogy túlélőket találnak, a további keresőmunkát pedig a romló látási és időjárási viszonyok, valamint a víz hőmérséklete is akadályozza.

Roland Butler, Maryland rendőrség vezető nyomozója hozzátette, hogy a víz tele van törmelékkel és a híd acélroncsaival, a hajótestről pedig konténerek lógnak a víz fölé, ami veszélyessé teszi a búvárok munkáját. Kérdésre válaszolva elmondta, jelenleg semmi nem támasztja alá azt, hogy a baleset idején jármű közlekedett volna a hídon, mert a forgalmat időben sikerült leállítani, rögtön, miután a hajó vészjelzést adott le.

Joe Biden elnök minden lehetséges segítséget kilátásba helyezett a katasztrófa utáni helyreállításhoz és újjáépítéshez.

Pete Buttigieg közlekedési miniszter a híd összeomlását „egyedi körülményként” értékelte, és szintén ígéretet tett arra, hogy szövetségi források válnak elérhetővé Maryland állam számára. Mint megjegyezte, nincs olyan híd, ami képes lett volna ellenállni egy akkora közvetlen becsapódásnak, amit egy akkora hajó okoz, mint az itt szerepet játszó konténerszállító.

Alapos vizsgálat indul a baleset ügyében

A katasztrófa körülményeinek vizsgálatát az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Testület vezeti, amelynek igazgatója közölte, a nyomozás részletesen kitér majd a szingapúri zászló alatt hajózó Dali nevű konténerszállító dokumentumaira, műszaki állapotának és felülvizsgálatának múltjára. Jennifer Homendy jelezte, hogy a pontos történéseket illetően fontos válaszokat ad majd a hajó hangrögzítőjének felvétele.

A hajó műszaki ellenőrzésének dokumentumai szerint 2015 és 2023 között 27 alkalommal zajlott felülvizsgálat, amelyek során kétszer találtak hiányosságot. A legutóbbi ellenőrzést az amerikai parti őrség végezte tavaly szeptemberben New Yorkban, amikor viszont nem állapítottak meg hiányosságot – derül ki a nyilvános iratokból.

A hajót üzemeltető Synergy Marine PTE Ltd. közleményben tudatta, a hajó legénysége és a kormányhídon a kifutás idején szolgálatot teljesítő két révkalauz is épségben van. Hozzátették azt is, hogy mindenben együttműködnek a szövetségi hatóságokkal a vizsgálat során.

Fontos kereskedelmi útvonal semmisült meg

A Francis Scott Key Bridge összeomlása miatt le kellett állítani Baltimore kikötőjének forgalmát, ami az Egyesült Államok keleti partjának meghatározó közlekedési csomópontja, különösen a mély vize miatt, ami nagy tengerjárók számára is járhatóvá teszi.

Ben Cardin, Maryland állam szenátora a helyszín közelében tartott tájékoztatón hangsúlyozta, a kikötő újranyitásának prioritásnak kell lennie, mert az kulcsfontosságú a régió gazdasága számára, de az egész országban éreztetheti hatását a szállítási lánc megakadása révén.

Wes Moore, Maryland állam kormányzója arra tett ígéretet, hogy

a hidat biztonságosabban és ellenállóbban építik újjá, de hozzátette, hogy hosszú munkára kell számítani.

A híd megsemmisülése egyben fontos közúti közlekedési útvonalat is megszüntetett a régióban, ami a főváros, Washington, valamint Philadelphia és New York között is fontos közlekedési folyosó, és kiesése az alternatív útvonalakon torlódásokat okozhat a közelgő húsvéti hétvégén.

A Francis Scott Key Bridge megnyitásának 47. évfordulójáról néhány napja, március 23-án emlékezett meg a marylandi közlekedési adminisztráció. A Patapsco folyó torkolata felett ívelő több mint két és fél kilométer hosszúságú híd építését 1972-ben kezdték és 1977-ben fejezték be. A hidat a világ legnagyobb többtámaszú rácsszerkezetű építményei között tartották számon, amelynek legszélesebb nyílása 366 métert fogott át. Középső részén 56 méterrel magasodott a víz fölé.