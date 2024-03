Súlyos buszbaleset Németországban: karambolozott egy Flixbus, legalább 5 ember meghalt

A BBC szerint a baleset egy forgalmas autópályán, az A9-en történt. Mint írták,

a busz hirtelen jobbra kanyarodott, majd az oldalára fordult.

Meg nem erősített információk szerint a járat Berlinből indult Nürnberg irányába, és a végállomása Zürich lett volna.

A helyszínről már több fotó is érkezett, amelyeken látható a felborult busz, és az is, hogy a mentők nagy erőkkel vonultak ki.

A Bild című lap azt is közölte, hogy a járművön 53 utas volt a két sofőrrel együtt. A lap szerint több súlyos sérültje is van a balesetnek, az öt halálos áldozatot pedig a rendőrség szóvivője, Olaf Hoppe is megerősítette a lapnak. A történtekről a szászországi rendőrség is tájékoztatást adott a Twitteren.

A lap szerint a busz reggel 8-kor indult Berlinből, és 9.45 körül szenvedett balesetet. Mint írták, a busz először lehajtott az autópályáról a fák közé, és ott borult fel. A lap szerint a baleset miatt egy időre mindkét irányba lezárták az autópályát.

A Bild azt is megjegyezte, hogy az autópálya ugyanezen részén, 15 kilométerrel arrébb is volt egy másik súlyos Flixbus-baleset 2019 májusában. Akkor több mint 70 ember megsérült és egy nő meg is halt.