A hatalmas óriáskígyót, amely 7 méter 90 centi hosszúságú és 200 kiló súlyú volt, Mato Grosso do Sul tartomány Bonito nevű régiójában találták meg március elején, a Formoso nevű folyóban. Annak idején bejárta a világsajtót az a gyönyörű videó, amit a holland természettudós, Freek Vonk készített a víz alatt a páratlan méretű és szépségű hüllőről.

A nőstény óriáskígyót el is keresztelték, az Ana Julia nevet kapta, sajnos azonban nem sokáig örülhettek a tudományos világban a ritka felfedezésnek, ugyanis a napokban megtalálták az anakonda tetemét egy folyóparton. A holland professzor megrázó posztot közölt Ana Julia elpusztításáról.

„Szívemben mély fájdalommal tudatom, hogy a gyönyörű, hatalmas anakondát, amellyel magam is együtt úsztam, a napokban holtan találták. Több helyről is hallottam, hogy orvvadászok lőtték agyon, jóllehet egyelőre nem sikerült kideríteni elpusztulása okát. Annyira szomorú vagyok, ugyanakkor dühös is. Micsoda beteg lelkületű emberek lehettek azok, akik megölték ezt a csodálatos teremtményt? Amely élete virágában volt, és még megannyi utódot hozhatott volna a világra. Ilyen hatalmas anakondából nem sok lehet a világon, éppen ezért mérhetetlen kárt okozott az, aki meggyilkolta Ana Juliát. Óriási csapás ez az Amazonas-medence biodiverzitására.”

Ana Julia állítólag a nemrég felfedezett északi zöld anakonda nevű faj egyik példánya volt.