Parlamenti és elnökválasztás tavaly volt az országban, és ezeken a már két évtizede hatalmon lévő Recep Tayyip Erdogan elnök és pártja (Igazság és Fejlődés, AKP) újabb mandátumot nyert.

Isztambulnak 2019 óta ellenzéki polgármestere van, a szekuláris Köztársasági Néppártot (CHP) képviselő Ekrem Imamoglu, aki ismét indult a tisztségért.

Az ország legnagyobb városát előtte 25 éven át az AKP irányította.

Erdogannak érzelmi okokból is fontos lehet Isztambul irányítása, mert ott kezdte politikai karrierjét: 1994-ben ő lett a polgármester. Aztán 2003-ban miniszterelnök, és 2014-től elnök.

A dpa hírügynökség szerint ha Imamoglu most is nyer, akkor akár ellenfele is lehet Erdogannak a 2028-as elnökválasztáson. Viszont a polgármester ellen per folyik választási tisztségviselők megsértése vádjával, és ha ebben jogerősen elítélik, akkor többé nem vállalhat köztisztséget.

Szoros verseny várható

Isztambulban az AKP polgármesterjelöltje Murat Kurum, aki várostervezési miniszter volt Erdogan egyik kormányában. A felmérések szerint szoros verseny várható közte és Imamoglu között. Mindazonáltal még 47 másik polgármesterjelölt van a 16 millió lakosú metropoliszban.

Ankarának szintén ellenzéki polgármestere van, Mansur Yavas, és szintén újraindult a választáson, amelyet a felmérések szerint meg is fog nyerni az AKP jelöltjével, Turgut Altinokkal szemben.

A szavazásra jogosultak száma 61 millió a 85 millió lakosú Törökországban – írja az MTI.