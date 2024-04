Bécsben láthatták a Szerbiában eltűnt kétéves kislányt

Hatodik napja tart az intenzív nyomozás a kétéves Danka Ilics után, aki a szerbiai Bor településen családi házuk kertjéből tűnt el múlt kedden ebéd után. A több mint 10 négyzetkilométeres területet kétezer emberrel vizsgálták át a hatóságok. A szülőket is kihallgatták, három hamis tanút és egy rendőrt letartóztattak, miután Szerbia bécsi nagykövetsége is megosztotta a hírt, miszerint egy férfi látni vélte a kislányt az osztrák fővárosban. A magyar rendőrség is felhívást tett közzé.

Egy Bécsben dolgozó szerb férfi szombat este küldött egy videót a belgrádi rendőrségnek, hogy úgy véli, este 8 óra körül az osztrák főváros Schottenring villamosmegállójában az eltűnt kétéves Dankát láthatta. Mint írta, a jelenetet azért rögzítette, mivel a kislány feltűnően hasonlított a keresett gyermekre, és különösen viselkedett.

A mellette álló két román nő szavaira nem reagált, ugyanúgy cumi volt a szájában és copfba volt kötve haja, ahogy Dankát utoljára látták. Az édesanya, Ivana Ilics az Informer szerb bulvárlap megkeresésére úgy reagált:

Nem láttam a videót, nem nézek közösségi oldalakat.

Bojana Otovics Pjanovics rendőr őrnagy vasárnap este a szerb Pink Televízió Hit Tvit című műsorában azt nyilatkozta, hogy a videót öt percen belül elemezni kezdték kollégái, és felvették a kapcsolatot a szemtanúval, azt azonban nem árulta el, hogy a Bécsi Operához vezető villamosmegállóban lekamerázott kislány valóban Danka Ilics lehetett-e.

Az esetről beszámoló szerb hírportál, a Kurir megjegyzi, hogy a gyerek nagybátyja szerint a kislány életkora, az említett külső jegyek, csakúgy mint a haja színe és hossza megegyezik, de sokkal többet szokott mozogni, illetve nem rózsaszín, hanem olívazöld kabátban tűnt el.

A lap forrása azt is közölte, hogy a szerb hatóság az Europollal is felvette a kapcsolatot, az Interpol is körözést adott ki. A magyar rendőrség is kéri a lakosságot, hogy ha bárki tud valamit a kétéves kislányról az jelentse a legközelebbi rendőrkapitányságon, vagy a Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívón.

A március 26-án a szerbiai Bor településről eltűnt kislány 85 cm magas, normál testalkatú, szeme barna, haja barna. Utolsó ismert ruházata: olívazöld kabát, lila nadrág és fekete cipő

– írják.

Bojana Otovics Pjanovics arra is kitért, hogy aznap 19:10-kor aktivizálták a Találj meg (Pronadi me) platformot, ettől függetlenül a Belügyminisztérium már korábban is elrendelhette a határátkelők fokozott ellenőrzését. „Ha feltételezzük, hogy a kislányt olyan szándékkal rabolták el, hogy külföldre vigyék, akkor százszázalékos bizonyossággal kijelenthetem, hogy legális határátkelőn ezt nem tették meg” – idézi a Magyar Szó a rendőr őrnagy szavait.

Darko Trifunovics, a Nemzet- és Nemzetközi Biztonsági Intézet igazgatója a Kurirnak úgy fogalmazott: fontos a nemzetközi összefogás, de egy ekkora gyermeket szülői beleegyezés nélkül nehéz átvinni a határon. Ezért ha beigazolódik, hogy a videón Danka Ilics látható, meg kell vizsgálni, hogy az az egyik családtag beleegyezésével, vagy anélkül történt.

Úgy véli, ha valóban Ausztriában van a gyerek, akkor előbb Románia, majd Magyarország irányából szállíthatták oda.

Felforgatták a környéket

„Az anyát mint a gyerek eltűnése előtti utolsó szemtanút továbbra is megfigyelés alatt kell tartani, és a körülményekről a legtöbb információt megszerezni tőle”– részletezte. Mint megírtuk, mivel az anya öt hónapos terhes, nem tudták vallomását poligráffal ellenőrizni, az apa azonban átment a teszten. A nő telefonján a törölt üzeneteknek és adatoknak is utánanéznek. Otovics Pjanovics rendőrőrnagy elmondta, hogy több alkalommal az anyával és az apával is végigjárták a helyszínt, hogy tisztázzák a tényeket.

A családi ház közelében egy akna is található, a 7 kilométeres csatornarendszert is átvizsgálták a rendőrök, hátha annak egyik elágazásában elakadt a gyerek, de ott sem találtak rá. Az utcai kamerák március 26-ai felvételeit is megnézték, az eltűnés előtti és az azt követő időszakban az úton és a mellékutakon közlekedő járművekről.

Annak a lehetőségét is elemeztük, hogy esetleg egy ittas vezető elüthette az úttestre kiszaladó kislányt, és hogy ezért akarta elrejteni a holttestet

– magyarázta az őrnagy.

Azt ugyanakkor kizárták, hogy a gyermek teste az átvizsgált 10 négyzetkilométernyi területen lenne. A kislányt kedden több mint kétezren keresték, a rendőrség, a tűzoltók, a hegyimentők, a rendőrség speciális egységei kutyákkal, a vadászok és a helyiek. A ház környékét kotrógépekkel vizsgálták át, fákat döntöttek ki, rendőrök és tűzoltók is érkeztek a helyszínre, szinte teljes egészében megtisztították a területet, felforgatták a talajt is. Szerdán este állították le a környék átvizsgálását, de a helikopterek és kvadok továbbra is pásztázzák a területet.

A nyomozást operatív úton folytatja a rendőrség. Az első három nap alatt ötven embert hallgattak ki, a szülőket már öt alkalommal. A horvát Index információi szerint időközben letartóztattak három boszniai férfit is, akik azt állították a TikTokon, hogy információik vannak Danka Ilics eltűnéséről.

Az anya elmondása szerint a kétéves Danka Ilics március 26-án néhány gyerekkel együtt játszott saját kertjükben, mikor bement a házba, hogy vizet adjon kétéves testvérének – írta meg a Magyar Szó. A gyerek eltűnését 13:45-re teszik, a szülők két órával később értesítették a rendőrséget.

Letartóztattak egy rendőrt is

Pénteken őrizetbe vették a Bori Rendőrkapitányság egyik rendőrét, mert az tájékoztatást adott Danka Ilics eltűnése ügyében indított nyomozás részleteiről. A rendőrt egy poligráfos vizsgálatnak vetették alá, amely lebuktatta.

Egy másik rendőr, Marko Nicsovics, a belgrádi rendőrkapitányság volt feje arról tájékoztatta a horvát lapot, hogy szerinte a nyomozás kulcsát a szülők jelentik, és nem érti, miért vártak két órát a kislány eltűnésének bejelentésével.