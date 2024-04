Csütörtökön és pénteken Bosznia-Hercegovinában tárgyal Orbán Viktor miniszterelnök – erősítette meg az MTI-nek Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát irányító helyettes államtitkár kedden.

Orbán Viktor csütörtök délután Facebook-oldalán közölte:

Megérkeztünk Szarajevóba. Bosznia-Hercegovina stabilitása és fejlődése mindannyiunk érdeke. Együtt van esélyünk megállítani a migrációt, és új lendületet adni az európai gazdaságnak.

Havasi Bertalan korábbi tájékoztatásából az is kiderült, hogy Orbán Viktor április 4-én Szarajevóban az államszövetség vezetőivel folytat megbeszéléseket a magyar–boszniai kétoldalú kapcsolatokról és aktuális európai ügyekről. Másnap, pénteken a Boszniai Szerb Köztársaság elnökével, Milorad Dodikkal tárgyal Banja Lukában, ahol egy üzleti fórumot is megnyitnak. Arról, hogy Orbán Viktor egy kitüntetést is átvehet, itt írtunk.