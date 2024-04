„A. Navalnij elítélt egy séta után rosszul lett, és szinte azonnal elvesztette az eszméletét” – tudatta az orosz Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat, az FSZIN február 16-án kiadott szolgálati közleményében.

Az orosz elnök kérlelhetetlen kritikusa ugyanazon a napon, 47 évesen halt meg a 3. számú büntetőtelepen.

Miközben a fél világ a rejtélyes haláleset körülményeit boncolgatta, hovatartozástól függetlenül támadásba lendültek a hekkerek. Azt állítják: különböző nemzetiségűek. Akadnak köztük orosz emigránsok és ukránok egyaránt.

Első lépésként „magukévá tették”, magyarán eltulajdonították a teljes orosz fogolyadatbázist. Az FSZIN rendszerének feltörését a portálon Navalnij fotóival és vészjósló üzenetekkel igazolták – amelyeket utóbb a CNN is azonosított.

– írta például a börtönrendszer egyik meghekkelt weboldalán, amelyre az aktivista Navalnij és felesége, Julija egy politikai nagygyűlésen megörökített fotóját is feltöltötték.

Több százezer nevet tartalmaz, lakcímekkel, rokoni kapcsolatokkal – köztük azoknak az elítélteknek az adataival, akik Navalnijjal együtt raboskodtak az északi-sarkvidéki büntetés-végrehajtási kolónián február 16-ig.

Abban a reményben tették közzé az adatokat, elérhetőségekkel együtt, „hogy valaki segít a történtek megértésében” – magyarázta a jogsértő hekkerek egyike.

Nem kímélték azt az online kantinrendszert sem, amely révén a hozzátartozók élelmiszert vásárolhatnak az elítéltek számára. Az ott forgalmazott tészta vagy marhahúskonzerv árát pontosan a százszorosára csökkentették.

A hekkerek szerint az üzemeltető adminisztrátora csak hosszú órák elteltével figyelt fel a növekvő forgalomra, és alapos késéssel jött csak rá a magyarázatra – a váratlan akciózásra.

A börtönkantin informatikusainak három teljes nap elteltével sikerült végképp leállítaniuk a hekkerek által biztosított hatalmas kedvezményeket.

A 34 orosz régióban található börtönök online kantinját működtető Kaluzskoje cég az informatikai támadás másnapján ismerte el, hogy „műszaki hiba” miatt az „élelmiszerek és alapvető szükségleti cikkek” árai „pontatlanok”.

A hekkerek azt állítják: nyolcszázezer elítélt, illetve kapcsolati rendszerük adatait szerezték meg. Az adatbázis ismétlődő információkat tartalmaz, de még így is több százezer személy információi találhatók benne.

Az ellenőrzés során néhány nevet összevetettek azoknak a nevével, akikről tudni, hogy az orosz büntetés-végrehajtás rabjai – és az adatok hitelesnek bizonyultak.

