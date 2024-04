A 19 Humboldt-pingvin bejutott a March of the Penguin Madness elnevezéső verseny döntőjébe, ahol arról szavaznak a nézők, hogy ki legyen hétvégén a bajnok. A kezdeményezés lényege, hogy jobban megismerje az ember ezeket a röpkételen madarakat és felszólaljanak a veszélyeztetettségükről.

Egy pingvin esélyes arra, hogy világbajnok legyen egy olyan versenyen, amelyre több százan neveztek a világ minden tájáról. Frank egy 19 éves Humboldt-pingvin, aki a Hampshire-i Romsey közelében lévő Paultons Parkban él és a March of the Penguin Madnass elnevezésű nemzetközi verseny döntőjébe jutott. A közönség a hétvégén szavaz a verseny végső szakaszában – írta meg a BBC.

A park 15 pingvinnek ad otthont, és az előadások idején tömegek gyűlnek össze, hogy megnézzék, hogyan etetik őket. De Frank nem mindig mutogatja magát. Néha inkább bent marad a házban a barátjával, Stormmal. Kathryn Lyon gondozó „nagyon kedvesnek” és „szeretetre méltó személyiségnek” nevezte Franket.

Nagyon fiatal a szíve, ezért még mindig nagyon játékos, buborékokat vagy árnyékokat kerget

– mondta. Hozzátette, hogy bár mindegyik madarat „családtagnak” tekinti, Frank a kedvence.

A Humboldt-faj veszélyeztetettnek számít, és Lyon a túlhalászást és a környezeti tényezőket említette, amelyek hozzájárulnak a probléma kialakulásához. A March of the Penguin Madnass elnevezésű verseny oktatási kezdeményezésként is szolgál. A pingvinversenyzőket az állatkertek, akváriumok és múzeumok alkalmazottai nevezik.

Egy sor versenyen a pingvinek versengenek a „Peng Win Champion” címért, és a közönség mind a közösségi médián, mind a weboldalon leadhatja szavazatait. A verseny győztese nemzetközi elismerést és állandó helyet szerez a Hősök Jéghegycsarnokában!

A jelöltek vadon élő társaik nagyköveteiként szolgálnak, arra ösztönözve a közönséget, hogy többet tudjanak meg a bolygónkon élő 18 pingvinfajról. A győztesről a Penguins International weboldalán zajló közönségszavazás dönt. A bevételt a pingvinek védelmére fordítják világszerte.