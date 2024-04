Joe Biden kampánya és a Demokrata Párt szombaton közleményt jelentetett meg, amely szerint márciusban 90 millió dollár (32 milliárd forint) érkezett támogatásként, és a hónapot 192 millió dollár (69 milliárd forint) rendelkezésre álló anyagi forrással zárták.

A republikánusok és Donald Trump kampányának márciusi pénzügyi mérlege 65 millió dollár (23 milliárd forint) kampánybevételről szólt, és 93 millió dollár (33 milliárd forint) rendelkezésre álló pénzről a hónap végén.

A kampányforrásokért kifejtett erőfeszítések részeként március végén Joe Biden kampánya tartott nagyszabású támogatói rendezvényt New Yorkban, a Radio City Music Hallban, ahol az újraválasztásért induló, hivatalban lévő elnök mellett két volt demokrata párti elnök, Barack Obama és Bill Clinton is megjelent. A Demokrata Párthoz közel álló hírességeket felvonultató politikai esten 26 millió dollár (9 milliárd forint) folyt be.

A szintén újraválasztásért induló Donald Trump kampánya javára rendezett szombati eseményt a floridai Palm Springsben tartották, mintegy 100 meghívott számára, John Paulson milliárdos befektető otthonában, számos vagyonos republikánus támogató részvételével, mint Harold Hamm olajipari vállalkozó, Robert Bigelow, a szálloda- és űripari vállalkozásairól ismert milliárdos, valamint a kaszinókat működtető Steve Wynn. Az eseményen részt vett Donald Trump több korábbi republikánus elnökjelölti ellenfele az előválasztási versenyből, köztük Tim Scott szenátor és Vivek Ramaswamy nagyvállalkozó is.

Az 50 millió dolláros bevételt az amerikai politikatörténet rekordjaként emlegeti Donald Trump kampánya. A támogatói esemény megtartását egy megállapodás tette lehetővé a volt elnök kampánycsapata és a Republikánus Párt vezető szervezete, a Republikánus Nemzeti Bizottság, valamint az egyes államok republikánus szervezetei között. A befolyt összegből részesedik az a republikánus politikai szervezet is, amelynek kasszájából Donald Trump politikai tevékenységéhez kapcsolt költségeket fedeznek, így a többi között bírósági perei kiadásainak egy részét – írja az MTI.