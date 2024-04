„Világosan meg kell mondani a kongresszusnak: ha nem segít Ukrajnának, akkor Ukrajna el fogja veszíteni a háborút” – mondta az ukrán államfő a kijevi vezetést támogató külföldi zenészekkel, színészekkel, tudósokkal, illetve üzletemberekkel folytatott online beszélgetésen. A videót az ukrán elnök Telegram-oldalán tették közzé.

Zelenszkij korábban arról beszélt, hogy az ukrán hadsereg kénytelen lesz visszavonulni, amennyiben Washington nem biztosítja Kijev számára a szükséges támogatást.

Mihajlo Podoljak, az ukrán elnöki hivatal tanácsadója közölte, hogy kritikus jelentőségű az ukrán vezetés szempontjából a segélyek halogatása, mivel nem tudják ellensúlyozni az amerikai támogatást. Mint fogalmazott, a kongresszusban folyó viták ártanak Washington nemzetközi megítélésének, és demoralizálólag hatnak a partnereire is.

Több százezer embert mozgósíthat Moszkva

Volodimir Zelenszkij egyébként a napokban adott interjút az ukrán médiának, amelyben elmondta, hogy már csak a védekezéshez van elegendő lőszerük, a támadáshoz nincs. Eközben Ukrajna megtízszerezte a drónok gyártását is, amelyeket a frontvonalon kívül is használnak, ugyanis a héten Oroszország belső részeiről is jelentettek ukrán dróntámadásokat, amelyeket Kijev el is ismert.

Az ukrán vezetés azonban valóban bajba kerülhet, ha beigazolódik gyanújuk, miszerint Oroszország legalább 300 ezer fő mozgósítását tervezi. Zelenszkij úgy fogalmazott korábban:

Hírszerzésünk információi szerint június 1-jéig készen kell állniuk 300 ezer ember mozgósítására. Aztán kiképzés, Oroszországban ez nagyon rövid. Ezt láthatjuk is a fronton lévő orosz harcosok képzési szintjén.

Az ukrán elnök szerint ebből kifolyólag körülbelül egy hónapra lesz szükségük ahhoz, hogy ekkora létszámmal rendelkezzenek. „Mivel nem túl fegyelmezettek, lehet, hogy június 1-jéig nem lesz idejük ekkora létszámot mozgósítani. De nekünk a rendelkezésünkre álló adatokra kell hagyatkoznunk” – tette hozzá.

A világ összes Patriotját akarják

A harci felszerelések hiányáról azonban nemcsak Volodimir Zelenszkij, de külügyminisztere, Dmitro Kuleba is beszélt, aki néhány napja felszólította a NATO-ban lévő kollégáit, hogy adják át Ukrajnának a világon rendelkezésre álló összes Patriot légvédelmi rendszert.

„A mai napig Ukrajna az egyetlen olyan állam a világon, amely valóban mindennap védekezik a ballisztikus rakétatámadások ellen. Ezért a világon rendelkezésre álló összes Patriot rendszert, amelyet Ukrajna rendelkezésére lehet bocsátani, a lehető leghamarabb le kell szállítani Ukrajnának. Nincs fontosabb hely számukra” – fogalmazott az ukrán külügyminiszter.

Az elmúlt hetekben az orosz hadsereg fokozta rakétatámadásait, és rendszeresen bombáz kritikus infrastruktúrát, a rakéták és drónok hatékony visszaveréséhez Ukrajnának több légvédelemre van szüksége.