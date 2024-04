Így látta a nemzetközi sajtó Magyar Péter tüntetését

Több külföldi lap is beszámolt a szombati budapesti tüntetésről. Magyar Pétert szinte mindenki úgy mutatta be, hogy Orbán Viktor rendszerével fordult szembe. Ugyanakkor szintén számos lap leszögezte, hogy több tízezren vettek részt a szombati kormányellenes tüntésen.

A Reuters a szombati tüntetést úgy összegezte, hogy „több tízezren tüntettek Orbán Viktor kormánya ellen”. Kitértek arra, hogy Magyar Péter mint szervező korábban „kormányhoz közel álló ügyvéd” volt. Leszögezték, hogy sokan nemzeti lobogót vittek, és olyan szimbólumokat használtak, amelyeket az elmúlt 20 évben „a Fidesz kisajátított”. A tüntetést az a Magyar Péter vezette, aki korábban Orbán Viktor egykori igazságügyi miniszterének, Varga Juditnak a férje volt, és aki saját párt indítását tervezi – írták.

A The Guardian azt írta, az elmúlt évek legnagyobb tüntetése volt Budapesten, és ez felrázta a magyar politikai életet. A brit lap szerint Magyar Péter korábban az elithez tartozott, ám most Orbán Viktort kérdőjelezi meg. A tüntetésen részt vevők meggyőzőnek találták Magyar Pétert, akit centrista erőnek írtak le: a kormányt és az ellenzéket is kritizálja.

Az AP beszámolója szerint „a szombati demonstráció az Orbán Viktor jobboldali, nacionalista kormánya elleni tüntetéssorozat legújabb állomása”.

Mint írják, a főszereplő, Magyar Péter „politikai újonc”. Később leszögezték: Budapesten a Parlament épülete mellett, a hatalmas teret megtöltő tömeg előtt Magyar Péter bejelentette: új politikai közösséget alapít. Célja, hogy egyesítse az Orbán-kormány miatt széttagolt és az eredménytelen ellenzék miatt kiábrándult konzervatív és liberális magyarokat. „Lépésről lépésre, tégláról téglára visszavesszük hazánkat” – idézték. A rendezvényről hasonlóan ír a Blommberg és a Der Standard, valamint a The New York Times is.

Reagáltak az ellenzéki pártok

A tüntetésről folyamatosan frissülő cikkben és egy összefoglaló keretében is beszámoltunk, valamint videót is készítettünk Magyar Péterrel. A Diákhitel Központ korábbi vezetője, Varga Judit exférje az első tüntetését március 15-én tartotta, amelyen bejelentette, hogy Talpra Magyarok! néven szervez közösséget.

Nemzeti menet és demonstráció egy új Magyarországért

– ezzel a címmel hirdetett tüntetést szombat délutánra a fővárosba Magyar Péter. A tüntetés előtt néhány órával bejelentette, hogy megalapította a Legyél a változás! Egyesületet.

Vasárnap pedig már reagáltak is az ellenzéki pártok: „tiszteletben tartom azokat a liberálisokat, kiábrándult párt nélkülieket és a kiábrándult jobboldali demokratákat is, akik ma érdeklődve figyelik Magyar Pétert. Viszont szeretném leszögezni, hogy bárminemű koalíció a következő országgyűlési választásokra számomra csak azokkal képzelhető el, akik világossá teszik: egy Orbán nélküli Fidesszel sem hajlandóak együttműködni” – fogalmazott Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke.

Gyurcsány Ferenc pedig pontokban szedve kritizálta Magyar Pétert, bár a nevét egyszer sem írta le.

(Borítókép: Magyar Péter 2024. április 6-án. Fotó: Szollár Zsófi / Index)

