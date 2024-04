A brit hagyomány szerint az új bankjegyek első példányait mindig az uralkodó kapja meg elsőként. Ennek a tradíciónak megfelelően a Buckingham-palotában átadták a királynak az új 5, 10, 20 és 50 fontos bankjegyek közül az elsőt, amelyen a saját portréja látható.

Ez azonban nem jelenti a korábbi bankjegyek forgalomból való kivonását, az Erzsébet királynő uralkodása idejéből származó, meglévő bankjegyeket továbbra is az új bankjegyek mellett használják majd – számolt be a BBC.

Károly király rákdiagnózisa óta nem vett részt nyilvános eseményeken, de magánrendezvényeken továbbra is szerepel. Ilyen esemény volt a fent említett is, amikor Andrew Bailey, a Bank of England vezetője bemutatta neki az új bankókat.

A bank feje elmondta a királynak, ez volt az első alkalom, hogy a Bank of Englandnek le kellett cserélni az uralkodót a bankjegyen, ugyanis II. Erzsébet volt az első uralkodó, akinek portréja valamennyi fizetőeszközön szerepelt.

A király, akit 00001-es sorozatszámmal ellátott bankjegykészlettel ajándékoztak meg, nagyon elegánsnak nevezte a dizájnt. Az új polimer bankjegyeken Károly királyt ábrázoló metszetet egy 2013-ban készült kép alapján készítették. Édesanyjával szemben a király nem visel koronát a képen.

A bankjegyek a Károly király uralkodásába való átmenet egyik utolsó nagy lépését jelzik. A Bank of England szerint a bankjegyeket fokozatosan vezetik be, a jelenlegi Erzsébet királynő portréját magán viselő bankjegyeket pedig addig használják, amíg el nem kopnak vagy megsérülnek.

Bár az új bankjegyeket június 5-én piacra dobják, néhány hónap telhet el, mire az emberek rendszeres forgalomban látják őket, ráadásul a készpénz nélküli fizetések irányába mutató tendencia azt is jelentheti, hogy a bankjegyek változása még később lesz szemmel látható.

Az első új bankókat tavaly nyomtatták, a hosszú átfutási idő pedig lehetővé tette a készpénzt elfogadó automaták frissítését, hogy azok felismerjék az új mintákat.