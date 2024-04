Egy bedrogozott férfi minden indok és előzmény nélkül helyiekre támadt Ónodon, később pedig a rendőrök előtt a helyszínre érkező polgármestert is ütni-verni kezdte. A férfivel szemben felfegyverkezve elkövetett garázdaság büntette és más bűncselekmények miatt indítottak eljárást.

Gyilkossággal fenyegetőzött, a földre terített, hátba és állon rúgott több nőt is, és olyan is volt, akit késsel fenyegetett egy részeg, bedrogozott férfi Ónodon. A megvert áldozatok szerint minden előzmény nélkül támadt rájuk a férfi, aki a helyszínre érkező polgármestert is megütötte. A támadót azóta letartóztatták – tudta meg a Tények.

Az egyik áldozat a karján szerzett zúzódásos sérüléseket, ugyanis az elkövető minden előzmény nélkül támadt rá több helyi nőre is. A több asszonyt arcon és hátba rúgó férfi kést is tartott magánál, és volt, akit azzal fenyegetett meg. A rendőrök előtt a polgármester is a helyszínre érkezett, akire szintén rátámadt a bedrogozott férfi.

Kiszállt az autóból, és rögtön rátámadt. Ütötte-verte a polgármestert

– mondta el egy szemtanú a csatornának.

A támadót végül a rendőrök állították meg. Összesen öten kerültek kórházba a verekedés miatt.

A férfit letartóztatták, és többen abban bíznak, hogy nem engedik ki, mert az egyik nőnek ígéretet tett arra, hogy megöli. A Miskolci Járásbíróság egy hónapra elrendelte a férfi letartóztatását, vele szemben felfegyverkezve elkövetett garázdaság büntette és más bűncselekmények miatt indítottak eljárást. Ha elítélik, akár hét és fél évre is börtönbe kerülhet az elkövető.