Donald Trump amerikai elnökjelölt hallgatási pénzes tárgyalása elkezdődött Manhattenban, a jelen lévő újságírók pedig egyöntetűen arról számoltak be, hogy Turmp többször is elbóbiskolt a teremben. Az ügy jelenleg még csak az esküdtek kiválasztásánál tart, de az exelnök ragaszkodott hozzá, hogy ezen is ott akar lenni. Nyilván így jobban tud pihenni.