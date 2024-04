New Yorkban második napjába lép kedden Donald Trump volt amerikai elnök büntetőperének tárgyalása, folytatódik az esküdtek kiválasztásának folyamata. Az első tárgyalási napon Trump annak a véleményének adott hangot, hogy „nincs is ügy”, és a per mögött riválisa, Joe Biden amerikai elnök, demokrata jelölt áll.