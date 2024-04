Harminc év után derülhet ki, bűnös volt-e O. J. Simpson

Könnyen kijelenthető, hogy O. J. Simpson 1995-ös tárgyalása az évszázad legnagyobb figyelmet kapó médiaeseményei közé tartozott. Mint ismert, az április 10-én prosztatarákban elhunyt profi amerikaifutball-játékost gyilkosság vádjával illették, miután korábbi feleségét, Nicole Brown Simpsont és annak barátját, Ron Goldmant holtan találták. Előbbit hétszer szúrták nyakon és koponyán, kis híján lefejezve őt. Az NFL-sztár a történteket követően menekülőre fogta, így a hatóságok üldözőbe vették őt, amit milliók néztek a tévéképernyőkön. A férfi végül feladta magát, és 1994. június 12-én állították először bíróság elé. Az ítélet 1995. október 3-án született meg – amit közel 150 millióan követtek nyomon a tévében –, amelynek értelmében O. J. Simpsont felmentették. Az áldozatok családja által ellene indított polgári kártérítési pert viszont elvesztette, ezért 33,5 millió dollár kártérítés kifizetésére kötelezték, aminek csak egy részét fizette ki ténylegesen.

A jogi hercehurca rányomta a bélyeget a sportoló karrierjére, amely ugyan ekkor még nem tört teljesen derékba, ám egy 2007-es incidens következtében teljesen elvesztette a jóhírét. O. J. Simpsont akkor Las Vegasban tartóztatták le, fegyveres rablással és emberrablással vádolták meg. Végül nem a javára döntött a bíróság, mivel 33 év börtönbüntetést szabtak ki a számára, azzal a kitétellel, hogy minimum kilenc év letöltése után szabadulhat. Ennek értelmében az NFL-sztár 2017-ben kerülhetett szabadlábra. Bár ennek az ügynek a végére pont került, és bebizonyosodott, hogy O. J. Simpson bűnös, Nicole Brown Simpson és Ron Goldman meggyilkolása kapcsán máig sok megválaszolatlan kérdés maradt. A sportoló ezt a titkot a sírba vitte magával, ám előkerült egy tanú, aki megtörve a hallgatást egy olyan történettel állt elő, ami más megvilágításba helyezi a közel 30 évvel ezelőtt történt bűncselekményt.

Évtizedekig hallgatott

A Daily Mail információi szerint egy tanú, a 62 éves John Dunton arról számolt be egy hangfelvételen a sztárok magánnyomozójának, Paul Barresinek, hogy O. J. Simpson a Gambino maffiacsalád négy gengszterét bérelte fel, hogy öljék meg Nicole Brown Simpsont és Ron Goldmant. Sőt, Dunton azt is kijelentette, a történtekkor a sportoló szintén a helyszínen volt. A férfi ugyanakkor kiemelte, bár erről beszélt a Los Angeles-i rendőrségnek, lakatott tett a szájára, miután a maffiózók térdre kényszerítették, majd fegyvert a szájába rakva megfenyegették, hogy megölik őt és a családját is, amennyiben többet árul el a hatóságoknak a gyilkosságról.

Ezt követően Dunton nem beszélt többet a rendőrséggel, és attól tartva, hogy nemcsak benne, hanem a családjában is kárt tesznek, nem volt hajlandó válaszolni az esküdtszék kérdéseire sem, amikor O. J. Simpson legjobb barátjának, Al Cowlingsnak az ügyében szerették volna kérdezni őt. Mivel nem tett eleget állampolgári kötelességének, 23 nap börtönre ítélték, ám még ennek ellenére is tartotta a száját.

Nem mondtam semmit. Amikor O. J. kiszabadult a börtönből, kétszer-háromszor felhívott. Nem beszéltem vele, nem akartam vele találkozni. Csak letettem a telefont

– mondta Dunton.

Úgy tudni, New Yorkban öt család van, akik irányítják az alvilágot, az egyikük az előbbiekben említett Gambino família. Dunton elmondása szerint tisztában van az őt megfenyegető maffiózó nevével is, de nem akarja elárulni, mivel ugyan már öreg, de még életben van.

A helyszínen lehetett

Dunton úgy fogalmazott, 30 éven át várt O. J. Simpson és a bűncselekményben részt vevő gengszterek halálára, hogy kitálalhasson arról, mi történt valójában 1994. június 12-én. A hangfelvételen, amikor Barresi feltette neki azt a kérdést, a sportoló fizetett-e a maffiának azért, hogy megöljék a feleségét és annak párját, Dunton így felelt:

100 százalék. A négy srác, aki eljött, a Gambino család tagjai voltak. Mindenféle dologban részt vettek. Tudod, mit csinál a maffia. A lényeg az, hogy mindent O. J. irányításával végeztek. Ez történt. Ott volt. Nem tudom, mit csinált, de ott volt. Tudta, hogy ezek a srácok átmennek Nicole házába, hogy megöljék. Ott akart lenni. Nem tudom, miért. Őszintén szólva örülök, hogy meghalt. Nagyon szörnyű dolog volt, amit csinált, a poklot is megjártam emiatt.

John Dunton és Paul Barresi akkor találkoztak elsőként, amikor utóbbit felbérelték, hogy megtudja, előbbi mit mondott a hatóságoknak Anthony Pellicanóról, Michael Jackson magánnyomozójáról. A hírek szerint Dunton azt állította, hogy szakmabeli kollégája megfigyelés alá helyezte a meggyilkolt Nicole Brown Simpson házát. Pellicano lehallgatás és zsarolás vádjával végül 16 évre börtönbe került.

Legendának számított

Orenthal James Simpson a Dél-kaliforniai Egyetemen (USC) tanult és sportolt, csapattársaival 1968-ban megnyerte a Rose Bowlt, ami után megkapta a Heisman-díjat, amelyet 1935 óta ítélnek oda a legjobb egyetemi játékosnak. Az egyetemi évei alatt mérkőzésenként 171 yardot tett meg a földön, a védők nem tudtak vele mit kezdeni. Mindenki tudta, hogy egy évvel később őt viszi majd ki a Buffalo Bills az első választás jogával az NFL-játékosbörzén. Hivatásos futójátékosként 11 szezont húzott le a ligában, miután elhagyta a Buffalót, a San Francisco 49ers mezét öltötte magára 1978 és 1979 között.

1973-BAN Ő LETT AZ NFL TÖRTÉNETÉNEK ELSŐ JÁTÉKOSA, AKI EGY SZEZONBAN ÁTLÉPTE A 2000 FUTOTT YARDOS HATÁRT. RÁADÁSUL EHHEZ CSAK 14 MÉRKŐZÉSRE VOLT SZÜKSÉGE, AMIT SENKI NEM TUDOTT LEMÁSOLNI.

1973-ban meccsenként 143,1 yardot futott átlagosan, ezzel új rekordot állított fel az NFL-ben, melyet a mai napig nem sikerült megdönteni. Simpson 1983-ban bekerült a főiskolai amerikaifutball-hírességek csarnokába (College Football Hall of Fame), 1985-ben pedig az Ohio állambeli Cantonban a profi amerikaifutball-bajnokság Hírességek Csarnokába (Pro Football Hall of Fame) is beválasztották őt.

(Borítókép: O. J. Simpson részt vesz a feltételes szabadlábra helyezési meghallgatásán a Lovelock Javítóintézetben 2017. július 20-án a nevadai Lovelockban. Fotó: Jason Bean / Pool / Getty Images)