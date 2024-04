A brüsszeli rendőrség blokád alá vette kedden a NatCont, a Nemzeti Konzervativizmus Konferenciát, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mondott volna. Cseh Katalin közösségi oldalán írt arról, hogy liberális politikusként nem ért egyet a brüsszeli hatóságok közbeavatkozásával. A Momentum EP-képviselője szerint rossz döntés volt, hogy nem hagyták a magyar kormányfőt beszélni, mivel „Európának jobbnak kell lennie ennél”.

Ahogy arról beszámoltunk, Orbán Viktor brüsszeli konferenciáját a rendőrség blokád alá vonta kedden. A Nemzeti Konzervativizmus Konferencián Suella Braveman volt brit belügyminiszter és Nigel Farage korábbi EP-képviselő, a brexit egyik élharcosa is beszédet mondott volna. Orbán Viktor később az Európai Parlamentben szólalt fel.

A történtekről Cseh Katalin is írt közösségi oldalán. Mint fogalmazott, „liberális politikusként egyáltalán nem ért egyet azzal, hogy Brüsszelben leállították Orbán Viktor konferenciáját”.

Rossz döntés volt a brüsszeli polgármester és a hatóságok lépése. Orbán Viktort és társaságát nyugodtan hallgassák, akik szeretnék, szórakoztassák egymást nyugodtan. Európának jobbnak kell lennie ennél

– fogalmazott Facebook-bejegyzésében Cseh Katalin.

A Momentum EP-képviselője szerint kevés rosszabb programot tudna elképzelni magának. Mint írta: „egy érzéstelenítés nélküli foghúzás is jobban hangzana” számára, mint a Nemzeti Konzervativizmus Konferencia. Ezzel szemben úgy látja, hogy ha a szervezők és a felszólalók betartják a szabályokat, és nem tesznek kárt a helyszínben, akkor megtarthatnák a rendezvényt, hiszen „erről szól a szólásszabadság”.

Hozzátette, hogy Magyarországon Orbán Viktor kormánya nem ad teret más véleményeknek, éppen ezért nagyon rossz irány, ha ugyanilyen eszközökkel lépnek fel Brüsszelben.

Elfogadhatatlannak tartják az esetet

A keddi blokádot több vezető európai politikus is elfogadhatatlannak nevezte, többek közt Alexander De Croo belga miniszterelnök is így tett. Az incidensről Nagy Attila Tibor politikai elemző is nyilatkozott lapunknak.

Nagy-Britannia szintén elítélte a brüsszeli hatóságok közbeavatkozását. Egy brit kormányzati forrás szerint az eset „mindenkit aggaszt, aki hisz a szólásszabadságban”. Nigel Farage volt EP-képviselő kijelentette: „az, hogy a polgármester és a rendőrség egy békés politikai rendezvényt leállít, még inkább meggyőzött a brexitről, mint valaha”.