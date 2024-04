A világ egyik legszigorúbb dohányzásellenes törvényét fogadja el hamarosan a brit parlament. Ugyan a tervezet törvényerőre emeléséig még van két lépés, a jelenlegi állás szerint úgy néz ki, akadály nélkül tiltják be a dohányzást az országban. A törvény értelmében a 2009. január 1-jén vagy később születettek egyáltalán nem juthatnának hozzá legálisan dohánytermékhez, ami hosszútávon a dohányzás teljes betiltását hozza el az országban.

Második olvasatban is elfogadta a londoni parlament a dohánytermékek vásárlásának fokozatos betiltásáról szóló törvénytervezetet – írja az MTI.

Ezzel egy lépéssel közelebb kerültek a világszinten is forradalminak számító döntéshez, de előtte még a parlament felső kamrájának, a Lordok Házának is döntenie kell az indítványról. Ha ez megtörténik, akkor a harmadik olvasatbeli vita után az alsóháznak újra szavaznia kell, de a végleges jóváhagyás a kormányzó Konzervatív Párt frakcióján belüli jelentős ellenállással együtt is biztosra vehető, mivel a tervezetet a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt teljes egészében támogatja.

A Rishi Sunak miniszterelnök által tavaly ősszel előterjesztett törvénytervezet

büntetendő cselekménnyé nyilvánítja dohánytermékek eladását azoknak, akik 2009. január 1-jén vagy később születtek.

A tervezett jogszabály egyértelműen rögzíti a 2009-es kiinduló születési időpontot, így ennek értelmében gyakorlatilag minden évben egy-egy évvel növekszik azoknak az alsó korhatára, akik nem juthatnak legálisan dohánytermékhez.

Miután a törvény elfogadásra kerül, a most 14–15 éves korosztály soha nem kerül olyan életkorba, amikor törvényesen dohányárut vehet, tekintettel arra, hogy a kormányrendeleti szintű jelenlegi brit szabályozás is csak 18 éven felülieknek engedélyezi dohánytermékek eladását. Hosszú távon így az egész lakosságra kiterjed majd a forgalmazási tilalom.

A második olvasatbeli, vagyis az általános vita után megtartott kedd éjszakai szavazáson az alsóház 383 képviselője voksolt a tervezetre 67 elutasító szavazat ellenében. Végleges elfogadása után ez lesz a világ egyik legszigorúbb dohányzásellenes törvénye.

A britek szigorítása nem ok nélküli, mivel a brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) kimutatása szerint Nagy-Britanniában a dohányzás okozza a legtöbb megelőzhető halálozást: évente 80 ezer haláleset köthető közvetlenül a dohányzásból eredő betegségekhez. A kimutatás szerint a daganatos megbetegedések negyede is a dohányzáshoz köthető.

Ennél is rosszabb kép rajzolódik ki, amennyiben az NHS statisztikáit vesszük alapul, ugyanis e szerint a brit kórházakba csaknem minden percben bekerül egy-egy olyan páciens, aki dohányzástól betegedett meg.

A mostani törvénytervezet a legnagyobb horderejű dohányzásellenes kezdeményezés Nagy-Britanniában azóta, hogy a Munkáspárt vezette előző kormány 2007-ben minden zárt közösségi helyiségben – a jelenlegi magyarországi szabályozáshoz hasonlóan – megtiltotta a dohányzást.