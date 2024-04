„Szabadság, család, béke ezek a legfontosabb dolgok” – ezzel a felütéssel kezdődik Orbán Viktor miniszterelnök legfrissebb Facebook-videója, amelyben újságírói kérdésekre válaszol. A Brüsszelben készült videóban a kormányfő egy autóból száll ki, majd az újságírók felé fordulva leszögezi: „dont’ shoot!”, azaz ne lőjenek.

Ez egy szimbolikus esemény itt, jól írja le Európa helyzetét. Európa ma a szabadság és az elnyomás határmezsgyéjén egyensúlyoz.

A brüsszeli rendőrség kedden blokád alá vette a NatCont, a Nemzeti Konzervativizmus Konferenciát, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök is részt vett. Orbán Viktor szerint ez olyan, mint a nyolcvanas éves évek végén Magyarországon, ahol a szabadság és az elnyomás erői viaskodtak egymással. „Örülünk, hogy még szabad beszélni Brüsszelben” – tette hozzá.

A pódiumbeszélgetést végül szerdán megtartották – ahogy arról beszámoltunk – Orbán Viktor többek között arról is beszélt, hogy új vezetőkre van szükség Európában, az viszont erős kifejezés, hogy Vlagyimir Putyin szövetségese lenne.

Veszélyben a szabadság

A National Conservatism X- (korábban Twitter-) oldalára feltöltött rövid kiragadott gondolatok szerint Orbán Viktor indításként – a brüsszeli vezetés és a közelgő európai parlamenti választásokkal kapcsolatban – azt mondta, a zöldátalakulás megbukott, jelenleg a gazdák egész Európában kínlódnak. Azt mondták, megállítják és kezelik a migrációs válságot, e téren a helyzet rosszabb, mint volt, és a szankciók sem vetnek véget az ukrajnai háborúnak.

Ezért ha egy vezetés rossz, akkor azt le kell cserélni. Új vezetőkre van szükségünk Európában.

Orbán Viktor elutasította a feltevést, hogy ő populista lenne, hiszen ő ígéreteket tett, amelyeket be is tartott, és ez nem populizmus, hanem politika. Részletesen szó volt a migrációról is. Erről a kormányfő úgy vélekedett, Magyarországon jelenleg nincsenek migránsok, és ennek oka, hogy van egy működőképes rendszerünk, és hatékonyan működik a kerítés az ország déli határán is. Ha ezen valaki illegálisan átjön, az bűncselekményt követ el.

Orbán Viktor úgy véli, a migráció tétje az, hogy milyen civilizáció lesz Európában. Elismerte, az iszlám is értékes civilizáció, azonban „a két civilizáció keveredése nem hoz jó dolgokat”. Érintették a kommunizmus bukását, amelyről a miniszterelnök úgy vélekedett, élete egyik legjobb időszaka volt. Felidézte a Fidesz alapításának és kezdeti tevékenységének korszakát 1988-ból.

Elmesélte, a hatóságok ugyanúgy próbálták ellehetetleníteni rendezvényeiket és megfélemlíteni a bérelt termek tulajdonosait, amint azt Brüsszelben az előző nap tették a konzervatív konferencia szervezőivel és résztvevőivel. Jelenleg a legfőbb kérdés szerinte a szabadság: a kormányfő szerint a szabadság veszélyben van Brüsszelben, amit az előző napi események is bizonyítanak.