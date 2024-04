Politico: Ukrajna katasztrófa felé halad, elveszítik a háborút

„Kérdezz meg egy ukrán katonát, hogy továbbra is hisz-e abban, hogy a Nyugat Kijev mellett áll, »ameddig csak kell«” – Jamie Dettmer ezzel a kérdéssel kezdte a Politicón megjelent véleménycikkét. Ez az ígéret teljesen üresen cseng, tekintve, hogy négy hét telt el azóta, hogy utoljára kaptak lövedéket – panaszkodott a szerzőnek a frontvonalból egy ukrán tüzérségi egység katonája.

A szerző figyelmeztet, hogy itt nem csak annyiról van szó, hogy Ukrajna kifogy a lőszerből, hanem a nyugati késlekedések egy sokkal súlyosabb veszélyt hordoznak magukban:

az ukrán katonák kifogynak a győzelemhez ugyancsak nélkülözhetetlen harci szellemből.

Jamie Dettmer szerint a katonák morálja gyenge, ugyanis a könyörtelen bombázások, a fejlett fegyverek hiánya és a csatatéren elszenvedett veszteségek teljesen lerombolták azt. A fronttól több száz kilométerre lévő ukrán városokból teljesen eltűntek azok a fiatalok, akik a háború elején hősiesen, félelmet nem ismerve sorakoztak fel, hogy csatlakozzanak a hadsereghez. Ráadásul az országot sokan teljesen elhagyták.

A szerző az ukrajnai tudósításaiból, illetve a politikai vezetőkkel, katonatisztekkel és hétköznapi állampolgárokkal készített interjúk tucatjaiból kirajzolódó kép alapján egy olyan országot lát,

amely egyenesen a katasztrófa felé siklik.

Noha Volodimir Zelenszkij elnök azt mondja, Ukrajna megpróbálja megtalálni a módját, hogy ne vonuljon vissza, a katonatisztek magánemberként elfogadják, hogy ezen a nyáron elkerülhetetlenek a további veszteségek. A kérdés csak az, hogy a veszteségek mennyire lesznek rosszak. Eközben vitathatatlan, hogy Vlagyimir Putyin soha nem volt ennyire közel a céljához.

„A neved benne lesz a történelemkönyvekben” – ezzel próbálják motiválni a katonákat

„Tudjuk, hogy az emberek fáradnak, és ezt halljuk a területi kormányzóktól és maguktól az emberektől” – mondta Andrij Jermak, Zelenszkij hivatalának vezetője a Politicónak. Jermak a legveszélyesebb helyekre utazik el, hogy összegyűjtse a polgárokat és a katonákat a harcra.

Azt mondjuk az embereknek: »A neved benne lesz a történelemkönyvekben«

– nyilatkozott Jermak arról, hogy miként próbálják a férfiakat motiválni.

A szerző szerint azonban amennyiben az orosz invázió harmadik évében nem fordul meg a kocka, akkor a jelenlegi Ukrajna nemzete lesz az, amely a múltba vetette magát. Figyelmeztet, hogy Kijev oroszok visszaszorítására irányuló akcióinak sikere messze elmarad a szárnyaló retorikájuktól. Ez a csalódás pedig minden ukránt – a lövészárkokat ásó katonáktól az országot irányító miniszterekig – kimerülté és ingerülté tette.

Ezt jól tükrözi, hogy amikor a Politico korábban megkérdezte Dmitro Kuleba külügyminisztert, hogy úgy érzi-e, hogy a Nyugat magára hagyta Ukrajnát, akkor egyértelmű igen volt a válasz. Zelenszkij ennél is élesebben fogalmazott, amikor kijelentette, hogy Ukrajna elveszíti a háborút, amennyiben az Egyesült Államok Kongresszusa nem szavazza meg az ország támogatását.

A tényeket figyelembe véve egyre inkább úgy tűnik, hogy Putyinnak bejöhet az a terve, hogy fel tudja őrölni az ukrán ellenállást, miközben kifárasztja a Nyugatot is. A pénz és a fejlett nyugati fegyverek kínálatának jelentős változása nélkül Ukrajna nem tudja felszabadítani az Oroszország által megszállt területeket. Ezzel pedig még éveken keresztül sanyargathatja Putyin a sebesült országot, ugyanis Oroszország még ha nem is tud teljesen végezni Ukrajnával, a részleges győzelme esetén is bizonytalanságba rekeszti Ukrajna EU-hoz és NATO-hoz való csatlakozási reményeit.

A Politico szerint ez nem csak Ukrajnára jelent veszélyt, hanem az egész világ számára, ugyanis amennyiben Putyin győzelmet arat, a Nyugat gyengeségén felbátorodva még inkább felerősítheti birodalmi ambícióit. Elsősorban Litvánia, Lettország és Észtország különösen tarthat attól, hogy az orosz „toplista” következő helyein állnak.

Az ukrajnai háború fejleményeit szerdán is percről perce követjük ebben a cikkünkben.

(Borítókép: Katonák a 2. nemzetközi légió kiképzésén vesznek részt Lyman Donyecki területen Ukrajnában 2024. április 8-án. Fotó: Wojciech Grzedzinski / Anadolu / Getty Images)