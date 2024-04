A szavazatok 90 százalékos feldolgozottságánál egyértelmű vált, hogy a HDZ nyerte a szerdai horvát parlamenti választásokat az SDP-vel szemben. A kormányalakításhoz azonban nem szerzett elég mandátumot a párt, úgyhogy koalíciós kormányzásra készülhetnek a demokraták. Andrej Plenkovics a Rocky betétdalára vonult be a győzelmi beszédére, majd elmondta, hogy már csütörtök reggel nekikezdenek a kormányalakításnak.

A szerdai parlamenti választásokon leadott szavazatok 90 százalékos feldolgozottságánál is vezet a jobboldali kormányzó Horvát Demokratikus Közösség (HDZ) a Szociáldemokrata Párttal (SDP) szemben – közölte a horvát választási bizottság. A HDZ kihirdette győzelmét, de nem szerzett abszolút többséget, így koalíciós partnert kell találnia.

A részeredmények tükrében a HDZ a diaszpóra három képviselőjével együtt 60, az SDP irányította Igazság Folyói nevű koalíció pedig 42 mandátumot szerzett a 151 fős törvényhozásban. Az MTI híradása szerint a harmadik helyen a vukovári Ivan Penava polgármester vezette jobboldali konzervatív Haza Mozgalom párt áll 14 mandátummal.

Átlépi az ötszázalékos parlamenti küszöböt a jobboldali szuverenista Híd (Most) párt 11 mandátummal, a fővárost vezető Mozemo! (Képesek Vagyunk Rá!) baloldali-zöld szövetség 10 mandátummal, az Isztriai Demokratikus Gyűlés (IDS) regionális párt 3 mandátummal, a Független Északi Platform 2 mandátummal, valamint a Fokus/Köztársaság párt 1 mandátummal.

A horvát parlament 8 mandátumot a nemzeti kisebbségeknek tart fenn.

A választásokat megelőző felmérések is hasonló eredményeket jeleztek előre, a legtöbb közvélemény-kutatás a HDZ-t hozta ki győztesnek.

Ez még nem elég a kormányalakításhoz

A kormányalakításhoz a HDZ-nek 76 képviselő támogatására van szükség. A mérleg nyelve a Haza Mozgalom lehet. Támogathatják még a kisebbségi képviselők, a három szerb képviselő kivételével, ugyanis Ivan Penava, a Haza Mozgalom elnöke a választások éjszakáján kijelentette: a Független Szerb Demokrata Párt (SDSS) elfogadhatatlan számukra.

Andrej Plenkovics, a HDZ elnöke a választások éjszakáján megtartott beszédében hangsúlyozta: pártja zsinórban harmadszor is meggyőzően nyerte a parlamenti választásokat.

Már holnap reggel megkezdjük az új parlamenti többség kialakítását, hogy megalakíthassuk harmadik kormányunkat

– mondta.

Úgy vélte: a stabilitás megőrzése, a parlament és a kormány sürgős megalakítása az egyetlen módja annak, hogy garantálják a horvát állampolgárok szociális biztonságát különösen olyan körülmények között, amilyenben jelenleg Európa és a világ van.

Pedja Grbin, az SDP elnöke elismerte, hogy az eredmények nem olyanok, mint amire számítottak. „Azonban még nincs itt az ideje a csüggedésnek” – mondta. Hozzátette: napok, hetek, sőt hónapok állnak előttük, hogy Horvátországot jobbá tegyék. Kijelentette: már csütörtökön megkezdik a tárgyalásokat azokkal a pártokkal, amelyek a választások előtt azt mondták, nem lépnek koalícióra a HDZ-vel, hogy kiderüljön, igazak voltak-e a kampányban elhangzott szavak.

Az SDP elnöke nem beszélt vereségről, és nem gratulált a HDZ-nek a győzelemhez.

Végleges eredményeket csütörtök délután közöl a horvát választási bizottság.

A Tigris szeme

Andrej Plenkovics a HDZ székházában a Survivor zenekar Eye of the Tiger című dalára vonult a pulpitushoz, hogy megtartsa győzelmi beszédét. Az előválasztási kampány során is a Rocky III. betétdalaként elhíresült nóta kísérte, amelyet Sylvester Stallone tett naggyá az 1982-es filmmel.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is gratulált közösségi oldalán, hiszen „Jankovics Róbert lesz így a harmadik legnagyobb legitimációval rendelkező képviselő a horvát parlamentben” – írta.

Gratulálunk, Robi, és sok sikert kívánunk a magyar érdekek képviseletéhez

– kívánta Szijjártó Péter kollégájának.