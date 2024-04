Izrael-ellenes tüntetők szemen szúrták a Yale zsidó származású hallgatóját

Zászlórudat döfött a Yale Egyetem zsidó hallgatójának szemébe egy Izrael-ellenes tüntető szombat este – közölte a Jerusalem Post. Sahar Tartak, aki a neves amerikai egyetem történelemhallgatója, valamint a Yale Free Press főszerkesztője, megpróbálta lefilmezni az egyetemen felállított palesztinbarát tüntetés résztvevőit. Ekkor még nem sejtette, hogy milyen mértékű atrocitásnak lesz kitéve.

A tüntetők amint meglátták a szemmel láthatóan vallásos diáklányt és barátait, egy öt főből álló csoport azonnal elállta útjukat és nem engedték őket közelebb.

Egyikük elveszi palesztin zászlójukat, és az arcomba lengeti, majd az arcomba szúrja

– mondta Tartak.

A hallgató a támadást azonnal jelentette az egyetemi rendőrségen, de nem tud arról, hogy bármilyen lépést tettek volna, még csak mentőt sem hívtak a diáklányhoz. A hallgató kórházba került, de sérülése nem volt súlyos. Miután kiderült, hogy nem szenvedett maradandó károsodást, hazaengedték a kórházból.

Fizikailag ugyan jól van a lány, a támadás olyannyira megviselte, hogy azóta borzalmas mentális állapotban van.

Elmondása szerint a tüntetők többször is meglökték őt és barátait. A támadást elszenvedő lánynak az is feltűnt, hogy a tüntetők többek között Walid Daqqah, a nemrég elhunyt terrorista jelképeit is használták. A terrorista olyan sejt tagja volt, amely 1984-ben elrabolta, megkínozta és meggyilkolta Moshe Tamam IDF katonát.

Tartak elmondása szerint kérte a rendőröket, hogy oszlassák fel a tömeget, de azt válaszolták, hogy ahhoz engedélyre van szükségük. A lánynak az is feltűnt, hogy mekkora létszámfölényben voltak a tüntetők a rendőrökkel szemben. Megfigyelései szerint mindössze hét rendőr felügyelte a nagyjából ezer aktivistát.

Ezek a diákok megsértik a könyvekben szereplő összes szabályzatot, azonnal fel kellett volna őket oszlatni

– mondta Tartak, majd hozzátette, hogy „ezek a diákok átvették az egyetemet, és ez egy megfélemlítési taktika”.