A Paramount Global médiaipari vállalat hétfőn jelentette be, hogy Bob Bakish vezérigazgató lemond tisztségéről. A távozó Bakish helyére egy teljes vezérigazgatói irodát hoz létre, amelyet George Cheeks, a CBS vezérigazgatója; Chris McCarthy, a Showtime/MTV Entertainment Studios és a Paramount Media Networks vezérigazgatója; valamint Brian Robbins, a Paramount Pictures és a Nickelodeon vezérigazgatója alkot.

„Óriási bizalommal vagyok George, Chris és Brian iránt. Mindketten képesek egy új stratégiai terv kidolgozására és végrehajtására, valamint arra, hogy igazi partnerként dolgozzanak együtt” – idézi a Paramount közleménye Shari Redstone-t, az igazgatótanács elnökét, a cégalapító Sumner Redstone lányát.

A Paramount Global leányvállalata, a CBS News arról írt, hogy Bakish távozása sorsdöntő pillanatban következett be a Paramount életében, mikor is a vállalat több potenciális partnerrel is vizsgálja a különböző együttműködések, sőt az egyesülés lehetőségét is. Az elmúlt hetekben a vállalat exkluzív tárgyalásokat folytatott például a Skydance Media médiavállalattal.

Shari Redstone, aki a szavazati jogok 77 százalékát birtokolja, 2 milliárd dollárért adná el szavazati joggal rendelkező részesedését a Skydance-nek, míg a Paramount többi részvényese az újonnan létrejövő vállalatból kapna részesedést.

Több mint két évtizedet töltött a filmstúdiónál

A leköszönő vezérigazgató e-mailben búcsúzott a Paramount Global alkalmazottaitól, amiben a következőket írta:

Amikor 2016-ban felkértek, hogy legyek ideiglenes vezérigazgató, azt hittem, hogy ez egy hónapos fellépés lesz. Hét évvel később őszintén mondhatom, hogy a lehetőség, hogy ezt a fantasztikus vállalatot vezethettem, egy váratlan, de csodás ajándék volt, szakmai életem legnagyobb megtiszteltetése.

Bakish 1997-ben kezdte pályafutását a Paramount Global elődjénél, a Viacomnál. 2016-ban került a Viacom élére, és 2019-ben vezérigazgatóként lehetett tanúja a Viacom és a CBS egyesülésének. A ViacomCBS 2022-ben változtatta nevét a ma ismert Paramount Globalra.

Mérséklődő veszteségek

A Paramount az idei első negyedévben 554 millió dolláros veszteségről számolt be, ami az egy évvel korábbi 1,12 milliárd dolláros veszteséghez képest jelentős fejlődésként fogható fel. A bevételek 6 százalékkal 7,69 milliárd dollárra emelkedtek, amit a CBS februári Super Bowl-közvetítésének reklámkereslete, valamint a Paramount+ streamingszolgáltatás 3,7 millió új előfizetőjének növekedése eredményezett.

A vállalat szerint a Paramount+ 71 millió előfizetővel zárta a negyedévet, miközben a szolgáltatás vesztesége 286 millió dollárra csökkent az egy évvel korábbi 511 millió dollárról – írja a CBS News.