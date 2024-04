A tárcavezető tádzsik kollégájával, Szirodzsiddin Muhriddinnal folytatott egyeztetését követően arról számolt be, hogy a két ország kapcsolatai a kölcsönös tiszteleten alapulnak, a békéről és a terrorellenes küzdelem fontosságáról vallott közös nézeteik nyomán pedig a felek megegyezést kötöttek a biztonsági együttműködésről és a bűnözés elleni harc koordinálásáról.

Ezzel kapcsolatban leszögezte, hogy Magyarországhoz hasonlóan Tádzsikisztán is a mielőbbi ukrajnai békekötés pártján áll.

Tájékoztatásában arra is kitért, hogy Magyarország most az Európai Unió soros elnökségére készül, márpedig a közösség külpolitikai prioritásai között az utóbbi időszakban megjelent az együttműködés erősítése Közép-Ázsiával.

Ez nem is csoda, mert a közép-ázsiai térség rendkívül dinamikusan fejlődik, ráadásul az Oroszországgal szemben alkalmazott, egyébként kudarcot vallott, Európának nagyobb károkat okozó szankciók miatt is a kelet-nyugati irányú kereskedelmi útvonalak átrendeződésére került sor, és itt Közép-Ázsia szerepe most az Európába irányuló keleti kereskedelem szempontjából jelentős mértékben megnőtt