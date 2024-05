Changpeng Zhaót, a Binance korábbi vezérigazgatóját kedden négy hónap börtönbüntetésre ítélték, miután bűnösnek vallotta magát a világ legnagyobb kriptopénztőzsdéjénél elkövetett pénzmosás elleni amerikai törvények megsértésében. Az egykor a kriptoipar legbefolyásosabb alakjának tartott Zhao, akit „CZ”-ként ismernek, a második nagy kriptofőnök, akit börtönbüntetésre ítéltek. A Richard Jones seattle-i kerületi bíró által kiszabott büntetés lényegesen rövidebb volt, mint az ügyészek által kért három év, és a szövetségi irányelvek által ajánlott maximális fél–egy év alatt volt – írta meg a Reuters.

Ez sokkal enyhébb volt, mint az a 25 év rács mögött, amelyet Sam Bankman-Fried márciusban kapott, amiért 8 milliárd dollárt lopott el az időközben csődbe ment FTX tőzsde ügyfeleitől. Bankman-Fried fellebbez az ítélet ellen. Az ügyészek örültek a Binance és Zhao ellen évek óta tartó nyomozás eredményének, aki az Egyesült Arab Emírségekben, az Egyesült Államok hatókörén kívül élt.

Ez egy epikus nap volt. A bebörtönzés döntő fontosságú volt ebben az ügyben, és elégedettek vagyunk az eredménnyel

– mondta Tessa Gorman amerikai ügyész a bíróság épülete előtt a riportereknek.

Az ítélethirdetés előtt Jones hibáztatta Zhaót, amiért a Binance növekedését és nyereségességét fontosabbnak tartotta, mint az amerikai törvények betartását. „Megvoltak a lehetőségei, a pénzügyi és emberi képességei ahhoz, hogy minden egyes szabályozást be tudjon tartani, de nem élt ezzel a lehetőséggel” – mondta.

A 47 éves Zhao nem reagált láthatóan az ítélet hallatán.

A tárgyalóteremben tengerészkék öltönyt és nyakkendőt viselt, édesanyja és több más családtagja is jelen volt. A védőügyvédek próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést kértek. „A bűnözés kifizetődő – ez a mai üzenet” – írta Dennis Kelleher, a Better Markets pénzügyi reformért küzdő csoport vezetője e-mailben, megjegyezve, hogy Zhao továbbra is megtarthatja hatalmas vagyonát.

„Bocsánat”

Az ügyészek szerint a Binance „vadnyugati” modellt alkalmazott, amely befogadta a bűnözőket, és nem jelentett több mint 100 ezer gyanús tranzakciót a terrorista csoportokkal, köztük a Hamasszal, az al-Kaidával és az Iszlám Állammal. Azt is mondták, hogy Zhao tőzsdéje támogatta a gyermekek szexuális zaklatásával kapcsolatos anyagok eladását, és a zsarolóprogramokból származó bevételek nagy részét megkapta.

A Binance 4,32 milliárd dolláros büntetésbe egyezett bele, Zhao pedig 50 millió dolláros büntetőjogi bírságot, valamint 50 millió dollárt fizetett az amerikai Commodity Futures Trading Commissionnak. „Sajnálom” – mondta Zhao a bírónak az ítélethirdetés előtt.

Hiszem, hogy a felelősségvállalás első lépése a hibák teljes felismerése. Itt nem hajtottam végre megfelelő pénzmosás elleni programot… Most már felismertem ennek a hibának a súlyosságát

– mondta. A Binance mulasztásainak nagy részéről, beleértve a gyenge pénzmosás-ellenőrzéseket is, először a Reuters számolt be.

Zhao önként adta fel magát, hogy letöltse büntetését, valószínűleg a Seattle-Tacoma nemzetközi repülőtér közelében lévő fogdában. „Az, hogy nem a szabályoknak való megfelelés volt a prioritás, néhány árnyalattal a bűnös szándék alatt van. Ez rossz, de a »konkrét szándék« szokásos követelménye alatt van, amely egy többéves büntetést indokolna” – mondta Robert Frenchman, a fehérgalléros bűnözésre szakosodott ügyvéd.

„A Binance jogsértéseinek mértékét és a kiszabott hatalmas bírságokat tekintve azonban nem kellett volna próbaidőre vagy házi őrizetre számítania” – tette hozzá Frenchman.

Szabályozási „hoppá”

Az ügyészek azt mondták a bírónak, hogy a kemény ítélet egyértelmű jelzés lenne a többi leendő bűnözőnek. „Nem azt sugalljuk, hogy Zhaónak, hogy Sam Bankman-Fried, vagy hogy ő egy szörnyeteg” – mondta Kevin Mosley ügyész. De Zhao viselkedése, mondta, nem hiba volt.

Ez nem egy szabályozási »hoppá« volt

– fogalmazott. Zhao novemberben mondott le a Binance vezetőjeként, amikor ő és az általa 2017-ben alapított tőzsde elismerte, hogy kijátszotta a Bank Secrecy Act szerinti pénzmosási követelményeket.

A próbaidőre való felfüggesztést kérve a védőügyvédek azt mondták, hogy másokat, akik hasonló szabálysértéseket ismertek el, köztük a BitMEX alapítóját, Arthur Hayest, nem csukták le. Zhao „változást akart elérni a világban”, de hibákat követett el, mondta Mark Bartlett védőügyvéd. Jones szerint az ügyészek által kért hároméves büntetés nem volt megfelelő, mert nem bizonyították, hogy Zhao előre tudott a törvénytelen tevékenységről.

„Mindig az a helyzet, hogy a kormány többet kér, mint amennyit gondolnak, hogy kapnak – mondta Frenchman. – Ennyivel az irányelvek fölé menni egy vádlott esetében szokatlanul agresszív.” Több más kriptomogul is az amerikai hatóságok célkeresztjében van, miután a kriptoárak 2022-es összeomlása csalásokat és visszaéléseket leplezett le az egész iparágban.