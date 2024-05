Az EB Belgium, Hollandia, Norvégia és Spanyolország hatóságaival együttműködve indította el a vizsgálatot, de Vera Jourová, az Európai Bizottság alelnöke nem pontosította, hogy mely légitársaságokról van szó. Közölte, hogy az ellenőrzés még csak az előzetes fázisban van.

Brüsszel tudományos bizonyítékok bemutatására kötelezte a légitársaságokat a repülőgépeik szén-dioxid-kibocsátásával kapcsolatban. „Ha felelős fogyasztókat akarunk, pontos információkat kell adnunk nekik […] Pontos és tudományos válaszokat érdemelnek, nem homályos vagy hamis állításokat” – hangsúlyozta Vera Jourová a nacional.hr beszámolója szerint.

Az Air France ezt követően megerősítette, hogy az ügyben levelet kapott az Európai Bizottságtól. „A cég jelenleg vizsgálja, milyen lépéseket kell most megtennie” – mondta a francia légitársaság szóvivője. A Lufthansa-csoport és a KML is közölte, hogy ellenük is vizsgálat folyik.

Az Európai Légitársaságok Szövetsége (AEA) közleményében rámutatott: tudja, hogy a fenntarthatósággal kapcsolatos egyértelmű tájékoztatás fontos, ugyanakkor megjegyezte, hogy az EU szabályozása jelenleg „országonként nagyon eltérő, és még csak a kidolgozás fázisában tartanak”. A többi cég neve egyelőre nem ismert.

Az ügyben kerestük a Wizz Airt, amint megérkezik a válaszuk, frissítjük cikkünket.