Mint arról beszámoltunk, jelenleg is zajlik Donald Trump volt amerikai elnök büntetőpere a New York-i bíróságon a Stormy Daniels felnőttfilmesnek fizetett hallgatási pénz ügyében. A nő korábban a bíróságon azt állította, hogy pár éve lefeküdt Donald Trumppal, de a volt amerikai elnök kampányában lefizették, hogy hallgasson erről. Mivel ez kampányköltésnek is minősülhet, így eljárás indult az ügyben.

Az ügyészek 34 rendbeli üzleti feljegyzés meghamisításával vádolják Donald Trumpot, Keith Davidson ügyvéd vallomásából pedig kiderült, hogy van miért aggódnia a republikánusok elnökaspiránsának, mivel a bizonyítékok nem mellette állnak.

Susan Necheles, Donald Trump egyik ügyvédje most azt állítja, hogy Stormy Daniels csak pénzt akart, ezért mondta azt, hogy lefeküdt a volt amerikai elnökkel, ugyanakkor a felnőttfilmes csütörtökön hangsúlyozta, igazat mond, még akkor is, ha ellentmondásokkal szembesült beszámolójának néhány apró részletében – írja a CNN.

Ha ez a történet valótlan lenne, akkor sokkal jobban megírtam volna

– mondta Stormy Daniels.

Donald Trump tagadja a történeket.