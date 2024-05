Befestett kutyákat mutogatnak pandaként egy kínai állatkertben, az állatokról készült felvételek elárasztották az internetet – szúrta ki az rtl.hu.

A Csiangszu tartományban lévő Tajcsouban május elsején nyílt meg egy kiállítás, amelyen az állatok láthatók. Sokak szerint az állatkert megtéveszti a látogatókat a kutyák befestésével, az állatkertet még a kínai állami média is bírálta a látogatók félrevezetéséért és a kutyákkal való rossz bánásmódért.

Az intézmény azonban azt közölte, hogy ők nem tévesztettek meg senkit, mert „pandakutyaként” reklámozták a befestett csau-csaukat.

A kommentelők közül sokan aggodalmukat fejezték ki a csau-csauk érzékeny bőre miatt, és bírálták az állatkertet, amiért a turisták vonzása miatt befestették az állatokat.

Az emberek is festik a hajukat, a kutyák szőrét is be lehet festeni, ugyanolyan, mint a haj