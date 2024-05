Egyelőre nem lehet megjósolni, mikor térhet vissza a kormány élére Robert Fico, Szlovákia miniszterelnöke, akit múlt hét szerdán lőtt meg egy 71 éves lévai férfi Nyitrabányán, a kihelyezett kormányülés után. A pozsonyi kabinet a merénylet óta először kedden ült össze a kormányfőhelyettes, Robert Kalinák vezetésével, aki a szlovák Pravda szerint Fico állapotáról is nyilatkozott szerdán.

A kormányfőhelyettes szerint Fico állapota továbbra is rendkívül súlyos, egyelőre még azt sem lehet tudni, mikor kezdhetik el a rehabilitációját, nemhogy megjósolni, hogy mikor térhet vissza a hivatalába. Pedig a szlovák kormányra rengeteg fontos feladat vár, hiszen nemsokára békecsúcsot tartanak Svájcban, ahová Fico távollétében valakit küldeni kell Pozsonyból.

Ez a valaki feltehetően Kalinák lesz, hiszen várhatóan ő utazik jövő héten Izraelbe is, hogy áttekintsék a két ország közötti légvédelmi eszközök beszerzéséről szóló szerződést. Igaz, maga a védelmi miniszter erről a kérdésről úgy nyilatkozott, hogy az ő részvétele a delegációban nincs kőbe vésve.

A besztercebányai ügyészség a hírek szerint nyomozást folytat a miniszterelnök egészségügyi adatainak kiszivárgása miatt.

Törölték az elkövető oldalát

Időközben egyre több információ derül ki a merénylőről, Juraj Cintuláról is, akinek Facebook-oldalát törölte a Meta, a közösségi oldal anyavállalata. Az aktuality.sk szlovák napilap számolt be a hírről, amely szerint a techóriás már a támadás után nem sokkal közbelépett, és leállította az oldalt. A hétvégén még arról értekezett a kormány több tagja is, hogy a törlés miatt feltehetően a merénylő összejátszott valakikkel, esetleg segíthették, de mostanra kiderült, Mark Zuckerberg cége állt az eltávolítás mögött.