Svédország, Finnország és Litvánia is aggódik amiatt, hogy Oroszország a Balti-tengeren kiterjesztheti területeit. A The Moscow Times szerint félelmük nem is alaptalan, hiszen egy védelmi minisztériumi dokumentumra hivatkozva azt állítják, hogy a Finn-öbölben és Kalinyingrád körüli területeket kíván belvizekké nyilvánítani a Kreml.