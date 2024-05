A Transport for London (TfL), a brit főváros közlekedéséért felelős önkormányzati szervezete szégyenlistát tett közzé arról, hogy mely nagykövetségek tartoznak nekik a legtöbb pénzzel a be nem fizetett dugódíjak miatt. A középmezőnyében ott van a magyar nagykövetség is, akik 625 millió forintnyi tartozást halmoztak fel.