A kórházak tájékoztatása szerint a legtöbben a kelet-pakisztáni Lahor városában kerültek kórházba a kánikula okozta hőguta miatt, de a déli Szindh tartományban is sok embert ápolnak hasonló tünetekkel. A dél-pakisztáni Szindh tartományban fekvő, régészeti lelőhelyeiről ismert

Mohendzso-Daróban szerdán 49 Celsius-fokig emelkedett a hőmérséklet.

A várost jelenleg a hőhullám sújtja, két éve a monszun okozta pusztító áradások érintették súlyosan.

Pakisztán az ötödik legsebezhetőbb ország az éghajlatváltozás hatásaival szemben, az emberek ezért a szokásosnál hevesebb esőzésekkel, súlyosabb árvizekkel szembesülnek az intenzív hőhullámok mellett – mondta Rubina Hursid Alam, a pakisztáni miniszterelnök klímavédelmi koordinátora a fővárosban, Iszlámábádban tartott sajtótájékoztatón.

A hatóságok arra szólították fel az embereket, hogy maradjanak otthonaikban, igyanak sok folyadékot és ne utazzanak szükségtelenül. A munkások képviselői szerint azonban a bérből és fizetésből élőknek nincs választásuk, mert dolgozniuk kell, hogy el tudják látni a családjukat.

A polgári védelem arra kérte az embereket, hogy nyílt területen ne helyezzenek el főzőgázpalackokat, továbbá figyelmeztették a szántóföldek közelében élőket, hogy a kígyók és a skorpiók a hűvösebb helyeket keresve a lakóépületekben és a tárolóhelyeken kereshetnek menedéket. Mivel a hőségben megugrott a ventilátorok és légkondicionálók iránti kereslet, az ország egyes részein akár 15 órás áramszünetekkel kell számolni.

Hat-nyolc fokkal magasabb a hőmérséklet, mint a megszokott

Pandzsáb tartományban a katasztrófavédelmi hivatal jelentése szerint a hőmérséklet jelenleg hat-nyolc fokkal haladja meg az év ezen szakaszában megszokottat, a hétvégére pedig 46 Celsius-fok várható a tartományi székhely Lahorban.

Pakisztán legnépesebb tartományában a sorozatos hőhullámok hatásának enyhítésére elrendelt válságintézkedések részeként a nyári szünet kezdete előtt egy héttel bezár az iskolák többsége, így az extrém hőség miatt szombattól a tanulók fele, mintegy 26 millió diák mentesül a tanítás alól.

Az ENSZ gyermekeket segítő szervezete, az UNICEF szerint a dél-ázsiai gyermekek több mint háromnegyede – azaz mintegy 460 millióan – évente legalább 83 napon keresztül van kitéve 35 Celsius-fok feletti hőmérsékletnek.

Az előrejelzések szerint a jelenlegi forróság még legalább egy hétig kitart Pakisztánban, ahol a hőmérséklet akár 55 Celsius-fokig emelkedhet – tudatta a pakisztáni meteorológiai intézet. Az előrejelzések szerint a mostani hőhullámot egymás után két további követi, június elején és végén.

Mint írtuk, Mexikóban is óriási a hőség, az ország délnyugati részén hőgutát kapott bőgőmajmok hullottak a fákról, és helyenként 45 Celsius-fokot is mértek. Néhány nappal korábban emberi áldozatokat is követelt a hőség, amikor egyes területeken az 50 Celsius-fokot is meghaladta a hőmérséklet.