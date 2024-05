Az amerikai tisztviselők felkészültek arra, hogy Észak-Korea az amerikai elnökválasztás közeledtével – valószínűleg Putyin sürgetésére – az elmúlt évtized legprovokatívabb katonai akcióját fogja végrehajtani – nyilatkozta hat magas rangú amerikai tisztviselő az NBC Newsnak.

Hozzátették, hogy miközben az amerikaiak arról döntenek, hogy Joe Biden vagy Donald Trump kerüljön a Fehér Ház elnöki székébe, a két keleti vezető a világ egy újabb pontján kíván zűrzavart kelteni.

Nincs kétségünk afelől, hogy Észak-Korea idén provokatív lesz. Csak az a kérdés, hogy mennyire lesz eszkalatív

– mondta egy amerikai hírszerzési tisztviselő.

Az Egyesült Államok hírszerzése elismeri, hogy hiányosak az információik az orosz–észak-koreai szövetségről és annak irányáról. A feszültségek az ázsiai–csendes-óceáni térségben azután fokozódnának, hogy Biden hivatalba lépése óta két háború is kitört, az egyik Ukrajnában, a másik Izrael és a Hamász között.

DONALD TRUMP AZZAL ÉRVELT, HOGY MINDKÉT HÁBORÚ BIDEN VEZETÉSÉNEK EREDMÉNYE, ÉS NEM TÖRTÉNT VOLNA MEG, HA Ő VAN HIVATALBAN. BIDEN FEHÉR HÁZI TISZTVISELŐI HEVESEN VITATJÁK EZT AZ ÁLLÍTÁST.

Az orosz és az észak-koreai elnök egyre szorosabb kapcsolata jelentős változást jelent ahhoz képest, amikor Oroszország a múltban az Egyesült Államokkal együttműködve próbálta megfékezni Észak-Koreát. Moszkva arra használja vétójogát az ENSZ Biztonsági Tanácsában, hogy Phenjan számára fedezetet nyújtson a nukleáris programjának korlátozására irányuló szankciókat kikényszerítő intézkedések kijátszására. „Ez óriási váltás” – jelentette egy magas rangú kormányzati tisztviselő.

Atom-tengeralattjáró és nukleáris rakéta lehet a kapcsolat gyümölcse

Vlagyimir Putyin, Oroszország elnöke várhatóan Észak-Koreába látogat a következő hetekben, hogy találkozzon az észak-koreai vezetővel. Az Egyesült Államok tisztviselői arra számítanak, hogy megerősítenek egy új megállapodást a haditechnika Phenjanba irányuló transzferének kiterjesztésére.

Az amerikai hírszerzés tisztviselői úgy vélik, hogy Putyin nukleáristengeralattjáró- és ballisztikusrakéta-technológiát biztosít Észak-Koreának, cserébe azért, hogy Phenjan nagy mennyiségű lőszert küld Oroszországnak az ukrajnai háborújához. Információk szerint Észak-Korea több lőszert szállít Oroszországnak, mint amennyit Európa Ukrajnának, köztük több millió tüzérségi lövedéket.

A tisztviselők attól tartanak, hogy Oroszország segíthet Észak-Koreának befejezni az első olyan tengeralattjáró üzembe helyezéséhez szükséges utolsó lépéseket, amely képes nukleáris fegyverzettel ellátott rakéta indítására.

Észak-Korea szeptemberben bemutatott egy tengeralattjárót, amely egy régi szovjet modellen alapul, de egyes vélemények szerint a kelet-ázsiai állam valószínűleg eltúlozza képességeit. A tengeralattjárónak még további technológiára lehet szüksége ahhoz, hogy nukleáris fegyverzettel ellátott rakétát telepíthessen vagy indíthasson.

Az NBC News forrásai közölték, hogy bár az Egyesült Államok többször felajánlotta a tárgyalások feltétel nélküli megkezdését, három éve nem folytattak érdemi párbeszédet a Kim-rezsimmel. A kormány idén ismét megkereste Észak-Koreát, de az nem válaszolt. Az oroszok által az országba szállított technológia részletei még nem világosak a hírszerzés számára, elmondták, hogy a fizikailag nyomon követhető fegyverszállításokkal ellentétben a katonai technológia megosztását nem lehet ilyen könnyen felderíteni.

A hírszerzési források figyelmeztettek, hogy az észak-koreai lőszerek nagy valószínűséggel régiek és megbízhatatlanok, azonban az időzítés közel tökéletes volt, ugyanis a tüzérség akkor érkezett Oroszországba, amikor Ukrajna készletei elapadtak források hiányában. A lőszerekért cserébe információk szerint Észak-Korea azt szeretné, ha Oroszország ballisztikusrakéta-alkatrészeket, repülőgépeket, rakétákat, páncélozott járműveket és más fejlett technológiákat biztosítana számára.

Észak-Korea az elmúlt hónapokban tovább fejlesztette rakétaprogramját, beleértve egy hiperszonikus rakéta szilárd üzemanyaggal működő hajtóművének tesztelését és más apró előrelépéseket, amelyek együttesen megbízhatóbbá tették technológiáját – közölték a források. Phenjan régóta törekszik egy olyan, nagy hatótávolságú ballisztikus rakéta létrehozására, amely képes több ezer mérföldet repülni, majd visszatérni a légkörbe.

Oroszország most segítséget nyújthat egy olyan nukleáris rakéta utolsó fejlesztéseiben, amely jelentős kihívást jelentene az amerikai rakétavédelmi rendszerek számára.

A források tájékoztatása szerint az egyik észak-koreai nukleáris kísérleti létesítményben megnövekedett az aktivitás, ami újabb teszt előkészületeire utalhat. A washingtoni Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központjának a Koreai-félszigetet vizsgáló projektje, a Beyond Parallel által áprilisban közzétett műholdfelvételek a Punggye-ri nukleáris létesítmény 3. számú alagútjánál mutattak tevékenységet. A csoport szerint „mind az Egyesült Államok, mind Dél-Korea úgy értékelte, hogy Észak-Korea befejezte az összes szükséges előkészületet egy hetedik atomkísérletnek az alagútból történő végrehajtásához”. Jelentős az aggodalom amiatt is, hogy Moszkva segíthet Észak-Koreának a belföldi fegyvergyártásban, és akár egy védelmi ipari bázisra vonatkozó partnerséget is létrehozhat.

