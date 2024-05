Magyarország blokkolta azt a jogszabályt, amely lehetővé tenné, hogy Ukrajna 2 milliárd eurót (átszámítva kb. 768 milliárd forintot) kaphasson az EU-tól fegyverkezésre azáltal, hogy átadnák nekik az Unió által befagyasztott orosz vagyon által termelt nyereséget – írja a Financial TImes.

A lapnak öt, névtelenséget kérő uniós tisztviselő beszélt arról, hogy

az uniós nagykövetek május 22-i találkozóján a magyar nagykövet ellenezte a lépést.

A lap emlékeztetett: az Európai Unió tagállami hosszas vita után alig pár napja állapodtak meg abban, hogy a belga Euroclear letétkezelőben őrzött, mintegy 190 milliárd eurónyi befagyasztott orosz vagyonból származó profitot Ukrajna számára történő fegyvervásárlásra fordítsák (a Financial Times most 2 milliárd euróról írt a profittal kapcsolatban, míg a korábbi beszámolókban 2,5-3 milliárd euróról esett szó).

A magyar nagykövet azonban a szerdai találkozón ellenezte azt, hogy gyorsított ütemben, és anélkül hajtsák végre az egyes kifizetéseket, hogy egyenként mind a 27 államnak jóvá kellene hagynia ezeket.

Más területeken is akadályozza a kormány Ukrajna támogatását

A Financial Times egyik forrása azt is megjegyezte ezzel kapcsolatban, hogy

a magyar kormány jelenleg minden olyan lépést hátráltat az Unióban, amely Ukrajna katonai támogatását segítené.

E forrás azt is hozzátette, hogy az EP-választásokig várhatóan nem is fog változni az ezzel kapcsolatos magyar álláspont.

A Financial Times emlékeztetett arra is, hogy a magyar kormány az év elején elállt az vétótól az 50 milliárd eurós, Ukrajnának szánt uniós támogatás ügyében. Ugyanakkor a lap szerint a kormány továbbra is hátráltatja a kifizetéseket azáltal, hogy nem támogatja az azokhoz szükséges jogszabályok elfogadását. A kormány képviselői elviekben nem ellenzik Ukrajna támogatását, viszont arra hivatkoznak, hogy aggályaik vannak a kifizetések automatikussá tételével kapcsolatban – mondták erről a lap forrásai.

A Financial Times forrásai hozzátették: az uniós diplomaták abban bíznak, hogy júliusig – amikor az első kifizetések aktuálissá válnának – sikerül rendezni a helyzetet. A lap azt írta, hogy mindezzel kapcsolatban megkérdezte a magyar kormány képviselőit is, de nem kaptak választ.

A fenti ügyek mellett lehet még egy harmadik terület is, ahol a magyar kormány keresztbe tehet Ukrajna szövetsgéseinek: a G7-országok pénzügyminiszterei tárgyalnak egy olyan tervezetből is, amelynek értelmében a lefoglalt orosz vagyon jövőbeli profitját használnák fel fedezetként egy újabb, Ukrajnának adott amerikai kölcsönhöz (a kérdésről a G7-ek júniusi csúcstalálkozóján is szó lesz).

A Financial Times szerint e tervezethez több európai pénzügyi vezető is kétségekkel áll hozzá, és a G7-ek döntésére is csak arról kerülhetne sor, ha az EU mind a 27 állama támogatná a jövőbeli nyereség ilyen módon történő felhasználását – vagyis a kormánynak ezt is lehetősége lesz megvétózni