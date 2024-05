Ennyi palesztint ölhetett meg eddig az izraeli hadsereg

A Hamász elleni izraeli háború kezdetétől fogva vitatott a gázai halálos áldozatok száma. Május 8-án a médiaszervezetek, köztük a The Economist által használt számokkal kapcsolatos vita tovább fokozódott, miután az ENSZ a jelek szerint lefelé módosította a nők és gyermekek halálos áldozatainak számát.

Az ENSZ a Hamász által ellenőrzött gázai Egészségügyi Minisztérium (MOH) által közölt általános számadatokról áttért egy olyan számlálásra, amely csak az azonosított személyeket tartalmazza. Egyesek ezt bizonyítéknak tekintették arra, hogy a MOH által közölt számok valótlanok. A valóságban a háború elhúzódásával a számlálás elkerülhetetlenül egyre kevésbé megbízhatóvá vált.

Az azonosítható halottak listája – amely a háborúban elveszett életek alsó becslését jelzi −

legalább 25 ezer körül van, akik közül körülbelül 14 ezer fő nő, gyermek vagy idős ember.

Mike Spagat, a Royal Holloway Egyetem munkatársa és az Every Casualty Counts nevű szervezet által készített, március 30-ig bekövetkezett haláleseteket tartalmazó lista elemzése szerint a 21 703-as szám 84 százaléka valósnak tűnt, érvényes azonosítóval.

Más szóval, bár a megnevezett listán nem minden bejegyzés teljes, a The Economist szerint jó okuk van feltételezni, hogy a listán szereplők halottak. Ez azt jelentené, hogy április 30-ig legalább 24 686 palesztin halt meg a háború alatt − akik közül legalább 13 816 nő, gyermek vagy idős ember volt.

Ez a MOH által közölt szám 70 százalékának felel meg, azonban még Izrael is jelezte, hogy a halálos áldozatok száma magasabb is lehet annál, mint amit a MOH listája mutat. Az izraeli hadsereg (IDF) azt állítja, hogy 14 ezer militánst öltek meg, de a listán kevesebb mint 10 ezer munkaképes korú férfi szerepel.

Márciusban a miniszterelnök, Benjamin Netanjahu azt mondta, hogy akár 32 500 ember is meghalhatott Gázában, és ennek akár 60 százaléka is lehetett civil. Bármi is legyen a valós szám, az emberveszteség óriási.