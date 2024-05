A British Museumból ellopott mintegy 1500 műtárgyból még csak 626-ot sikerült visszajuttatna a múzeumnak, így az Egyesült Államokban az FBI is bekapcsolódott a nyomozásba, hogy segítse a brit kollégák munkáját. Tevékenységük következtében már több mint 250 műtárgyat sikerült visszaszerezniük Washington környékéről, de még mindig több száz régiség holléte ismeretlen.

Az FBI nyomozást folytat a British Múzeumból származó, feltehetően több száz kincs amerikai vevőknek történő eladása ügyében. A BBC úgy tudja, hogy az amerikai bűnüldöző hatóság 268 olyan tárgy visszaszolgáltatásában is közreműködött, amelyek a múzeum állítása szerint a tulajdonukat képezik, és amelyeket egy washingtoni gyűjtőnek adtak el – írta meg a BBC.

A British Museum tavaly jelentette be, hogy ősi drágakövek, ékszerek és más tárgyak tűntek el vagy rongálódtak meg a gyűjteményéből. Az egyik New Orleans-i vevő a BBC-nek elmondta, hogy egy FBI-ügynök e-mailben kért tőle információt két darabról, amelyeket az eBayen vásárolt. Az FBI-ügynök azt mondta, hogy segítik a londoni rendőrséget (Metropolitan Police) a múzeumból eltűnt vagy ellopott tárgyak ügyében folytatott nyomozásban. A vevő azt mondta, hogy már nincs a birtokában egyik ékszer sem, és nem hiszi, hogy a hatóságok megtalálták volna őket. Az FBI nem kért tőle további információkat.

A British Museum becslései szerint ellopott vagy eltűnt 1500 tárgyból eddig 626-ot sikerült visszaszerezni és további százat találtak meg, de még nem hoztak vissza.

A múzeum által ellopottnak vélt tárgyak túlnyomó többsége nem volt katalogizálva, és még mindig keresik a módját annak bizonyítására, hogy a gyűjteményükből származnak. Egyes esetekben ez azért lehet, mert a gyűjtők beleegyeznek abba, hogy a tárgyakat a múzeumnak adományozzák, hogy a személyzet vizsgálja azokat, viszont kiállítva nem voltak.

A British Museum egy volt vezető kurátort, Peter Higgset vádolja azzal, hogy ősi tárgyakat lopott, rongált, beolvasztott és eladott. A múzeum szerint Higgs összesen mintegy 100 ezer fontot tett zsebre. A bírósági dokumentumok szerint a múzeum által Higgs ellen indított polgári perben

a felperes azt állítja, hogy legalább egy évtizeden keresztül többnyire nem regisztrált tárgyakat lopott és adott el a múzeum raktáraiból.

A múzeum úgy véli, hogy az elbocsátott Higgs legalább 45 vevővel került kapcsolatba az eBayen keresztül. Higgs védekezik az ellene indított polgári peres eljárásban, a rendőrség pedig még senkit sem tartóztatott le és senkit sem vádoltak meg bűncselekménnyel.

Sultan of Szfinx

Három vásárló azt mondta, hogy a „sultan1966” nevű eladó „Paul Higgins” vagy „Paul” néven mutatkozott be az eBayen vagy e-mailben. A bírósági dokumentumok szerint a múzeum azt állítja, hogy Higgs elismerte, hogy a „sultan1966” fiók az övé. A New Orleans-i vevő, Tonio Birbiglia a BBC-nek elmondta, hogy két tárgyat vásárolt a „sultan1966”-tól. Ezt az FBI által hivatkozott eBay-bejegyzések és Birbiglia nyugtáinak összevetésével erősítette meg.

A British Museum még nem vizsgálta meg ezeket a tárgyakat, így még nem tudja megállapítani, hogy a gyűjteményéből származnak-e:

az egyik egy ametiszt drágakő volt, amely Ámort – a szerelem római istenét – ábrázolta delfinen lovagolva, és amelyet Birbiglia 42 fontért vásárolt 2016 májusában.

a másik egy narancssárga szkarabeusz bogár drágakő volt, amelyet 170 fontért vásárolt. Birbiglia a tárgyért járó fizetést egy, a Higgs személyes e-mail-címe alatt regisztrált PayPal-fiókra küldte.

Birbiglia, aki akkoriban egy régiséggalériában dolgozott, azt mondta, hogy „teljesen megdöbbent”, amikor az FBI felvette vele a kapcsolatot. Azt mondta, valószínűleg azért vette meg a drágaköveket, hogy továbbadja őket, és hozzátette: „Nem is emlékszem semmire.” További információkat, például képeket kért az FBI-tól, hogy megpróbálja azonosítani, hová kerülhettek. Sem az FBI-ügynök, sem a múzeum, sem a brit rendőrség nem követte a nyomokat – mondta Birbiglia –, így a két drágakövet még nem találták meg.

Úgy tűnt, mintha az FBI csak úgy lerázta volna az ügyet. Az ügynök nem nagyon próbálkozott

– mondta. A BBC úgy tudja, hogy az FBI Washington környékén 268 olyan tárgy megtalálásában is segédkezett, amelyeket ugyanaz az eladó adott el. Egy, a vevőhöz közel álló forrás a BBC-nek elmondta, hogy a „sultan1966”-tól vásárolt tárgyakat az eBayen keresztül – később közvetlenül ugyanazzal az eladóval tárgyalt e-mailben –, és hogy akár 7000 fontot is fizetett a kincsekért. A forrás szerint az eladó a „Paul Higgins” nevet használta az ügyletek során. A BBC úgy tudja, hogy a drágaköveket mostanra átadták a British Museumnak, ahol jelenleg is folyik a munka a tulajdonjog bizonyítására.

Nem csak Amerika a célpont

De nem az Egyesült Államok az egyetlen hely, ahol a Higgs által eladott tárgyak landolhattak. Ittai Gradel dán régiségkereskedő, aki elsőként értesítette a múzeumot a lopásokról, több városban – többek között Hamburgban, Kölnben, Párizsban és Hongkongban – is felkutatta a vevőknek eladott műtárgyakat. A jóhiszeműen megvásárolt, majd egy másik magángyűjtőnek eladott drágakövek egy része végül a németországi Idar-Obersteinben található Deutsches Edelsteinmuseumban került kiállításra.

A múzeumnak egy kiállításra adták kölcsön őket. Az egyik drágakő a feltételezések szerint egy igazi ritkaság, a 2. századi görög hős, Herkules feje, amely obszidiánból, egyfajta vulkáni üvegből készült. A becslések szerint több ezer fontot érő drágakő egyike volt a díjnyertes kiállítási tárgyaknak és a kiállítás katalógusának elején egész oldalas fotóként szerepelt.

2017-ben Gradel 300 fontot fizetett a tárgyért, amelyet Higgs által használt álnév – Paul Higgins – alatt ajánlott fel egy magánügylet keretében.

A BBC által látott e-mailekben Gradelnek azt mondta az eladó, hogy a tárgy a testvéréhez tartozik, aki a nagymamájuktól örökölte. „Azt hiszem, üvegből van, nagyon szépen megformált kis fej, körülbelül 3 centiméter magas. Nem tudom, hogy érdeklik-e az ilyen dolgok, de ha igen, akkor nyitottak vagyunk az ajánlatokra” – írta az eladó. A két ékszer nincs katalogizálva, de a British Museum szerint a gyűjteményéből származnak. Azóta visszavitték őket az Egyesült Királyságba, és átadták a múzeum munkatársainak.

