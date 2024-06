Oroszország a párizsi olimpiai játékokat célozza meg egy dezinformációs kampánnyal, amelyben többek között egy hamisított Tom Cruise-t is bevet, aki egy, a játékok mögött álló szervezetet kritizáló dokumentumfilmet narrál – derül ki a Microsoft új jelentéséből, amelyet a The Guardian szemlézett.

A Microsoft szerint Oroszországhoz kötődő csoportok hálózata „rosszindulatú befolyásolási kampányokat” folytat Franciaország, Emmanuel Macron, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) és a párizsi játékok ellen, miközben az eseményig már csak kevesebb mint 80 nap van hátra. Oroszországot kitiltották a 2024-es olimpiáról, bár kis számú orosz sportoló semlegesként azért elindulhat.

A videóból egyértelműen kiderül, hogy a tartalom készítői jelentős időt szántak a projektre, és nagyobb szakértelemről tettek tanúbizonyságot, mint amit a legtöbb általunk megfigyelt befolyásolási kampányban láttunk

– áll a Microsoft fenyegetéselemző központjának hétfőn közzétett jelentésében. A videót a Kremlhez kötődő Storm-1679 nevű csoport készítette, amely a múltban amerikai színészeket, köztük Elijah Woodot is átverte, hogy üzeneteket rögzítsen a Cameo nevű weboldalon, ahol hírességeknek fizethetnek személyre szabott videóüzenetekért, amelyeket aztán ukránellenes propagandává alakítottak.

A Storm-1679 olimpiai kampánya olyan videók gyűjteményét tartalmazza az elmúlt évből, amelyekben a július 26. és augusztus 11. között zajló játékok alatti erőszakkal kapcsolatos félelmeket terjesztik. A csoport olyan hamisított híradós beszámolókat tett közzé, amelyek szerint a párizsiak terrortámadásokra számítva kötnek ingatlanbiztosítást, és a jegyek negyedét visszaváltották a terrorfélelmek miatt. A klipek készítőjeként az Euro News és a France24 műsorszolgáltatók voltak feltüntetve a hitelesség érdekében.

A hamis Cruise-videó, amely tavaly jelent meg a Telegram üzenetküldő platformon, az Olympics Has Fallen címet viseli, és a filmsztár hangjának mesterséges intelligenciával generált változatát használja, hogy egy „furcsa, fordulatos forgatókönyvet” mutasson be, amelyben becsmérli a NOB-ot. A dokumentumfilm, amelynek címe Gerard Butler Olympus Has Fallen (Támadás a Fehér Ház ellen) című akciófilmjét idézi, azt is hamisan állítja, hogy a Netflix készítette, és a New York Times és a BBC hamis, ötcsillagos kritikáival értékelte.

A Storm-1679-hez köthető közösségimédia-fiókok olyan képeket is bemutattak, amelyek állítólag párizsi graffitiket ábrázolnak, és erőszakkal fenyegetik a játékokra érkező izraelieket. A képek közül több az 1972-es müncheni olimpián palesztin terroristák által elkövetett támadásokra is utalt, amelyekben az izraeli olimpiai csapat 11 tagja vesztette életét.

A Microsoft nem figyelt meg semmilyen független megerősítést arról, hogy a graffiti fizikailag létezik, ami arra utal, hogy a képeket valószínűleg digitálisan generálták

– áll a jelentésben.

Régi szovjet hagyományok

A technológiai cég szerint Oroszországnak ez már „régi hagyománya”, hogy megpróbálja aláásni a játékok megrendezését, idézve többek között azt az esetet, amikor a Szovjetunió bojkottálta az 1984-es Los Angeles-i eseményt, és megosztó szórólapokat osztogatott olyan országok olimpiai bizottságainak, mint Zimbabwe, Srí Lanka és Dél-Korea.

Egy másik orosz csoport, amely Storm-1099 vagy „Doppelganger” néven ismert, hamis francia nyelvű híroldalakat hozott létre, amelyek a NOB-nál tapasztalható korrupcióról és potenciális párizsi erőszakos cselekményekről tesznek bejelentést.

A Le Parisien és a Le Point kiadványok hamisított változatai Macront a francia polgárok nehézségei iránt közömbös politikai szereplőként mutatják be.

A Microsoft közölte, várhatóan az orosz kampány más nyelvekre is kiterjed, és automatizált fiókokon keresztül próbálják elárasztani a közösségi médiát, miközben a generatív mesterséges intelligencia – a rendkívül meggyőző szöveget, videót, képet és hangot előállító rendszerek – használata is valószínűleg fokozódik.

A múlt hónapban a Microsoft egy jelentést adott ki, amely hasonló kínai kísérleteket dokumentált, amelyek célja a dél-koreai, indiai és amerikai választásokba való beavatkozás volt, és amelyek során mesterséges intelligencia által generált anyagokat használtak hamis információk terjesztésére. Az ázsiai ország propagandaapparátusa gyakran használ hamis hírbemondókat a dezinformáció terjesztésére.

(Borítókép: Tom Cruise 2022. május 19-én. Fotó: Max Mumby / Indigo / Getty Images)