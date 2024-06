Rod Stewartot kifütyülték, amikor Volodimir Zelenszkij ukrán elnökről készült fotókat mutatott egy németországi koncerten – írja a Sky News.

A 79 éves Grammy-díjas brit énekes korábban már felszólalt az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban, legutóbb pénteken a lipcsei Quarterback Immobilien Arénában lépett fel.

Mielőtt előadta volna 1991-es Rhythm Of My Heart című slágerét – amelyet háborús dalnak nevez, és amit Kijevnek szentelt a legutóbbi fellépéseken –, Rod Stewart mögött kivetítették az ukrán zászlót a képernyőre. Majd Volodimir Zelenszkij ukrán elnök képe is megjelent a vásznon.

Ugyanakkor a közzétett videókon az látszik, hogy a tömeg gúnyolódik, amikor Rod Stewart tiszteleg az ukrán elnök előtt.

Annak ellenére, hogy az énekes nem árul zsákbamacskát: 2022 óta rendszeresen elítéli Oroszországot, és nemrég a Sky Newsnak adott interjújában „s*ggfejnek” nevezte Vlagyimir Putyin orosz elnököt.

A történteket követően Rod Stewart hamarosan visszatér Németországba, a hamburgi Barclays Arénában ad először koncertet, majd június 25-én Kölnben és június 28-án Münchenben lép fel.

Az orosz–ukrán háború eseményeit az Index is folyamatosan követi, hétfői élő hírfolyamunk ide kattintva érhető el.