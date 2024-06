Miután az Európai Néppárt képviselőcsoportja kedden hivatalosan is eldöntötte, hogy a Tisza Párt hét képviselőjét, köztük Magyar Pétert, a párt alelnökét is felveszik soraikba, a KDNP beváltotta a korábban tett ígéretét, és bejelentette kilépését az EPP EP-frackiójából.

Mint megírtuk, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) elnöke a Manfred Weberrel való megbeszélés után bejelentette, hogy „a KDNP számára erkölcsi és politikai okokból is elfogadhatatlan Magyar Péter személye és a Tisza Párt” jelenléte a Néppártban. És ígéretet tett, hogy ha felveszik őt vagy a pártját az az Európai Néppárt (EPP) frakciójába, akkor a KDNP kénytelen lesz távozni az EPP-ből.

Keddi közleményében a párt jelezte, hogy korábban már egyértelművé tették, „egyfelől sem az EPP háborús doktrínájával nem tud azonosulni, másfelől erkölcsi okokból nem tudja elfogadni Magyar Péter felvételét az EPP frakcióba, illetve a Tisza Pártot az EPP-be”.

Miután Magyar Pétert a mai napon az EPP frakció mégis felvette, ezért a KDNP távozik az EPP-ből és annak frakciójából

– jelentette be a KDNP kedd délután, nem sokkal azután, hogy az Európai Néppárt képviselőcsoportja hivatalosan is eldöntötte, a Tisza Párt hét képviselőjét, köztük Magyar Pétert, a párt alelnökét is felveszik soraikba.

A KDNP közleménye szerint „ez az EPP az identitásvesztő balra tolódás következtében már nem az, aminek kereszténydemokrata alapítói megalkották”. Úgy vélik, hogy a kereszténydemokrata hangok az utóbbi időben egyre halkultak az EPP-n belül, és az évek alatt egyre nehezebb kompromisszumokra volt szükség.

Az EPP háborús doktrínája ellentétes azzal a béke melletti elkötelezettséggel, amiért annak idején magát az Európai Uniót létrehozták. Az EPP – ahova mostanra jutott – és Magyar Péter morálisan egymást minősítik…

– fogalmazott a párt.

„A Kereszténydemokrata Néppárt a jövőben is – ahogy ezt immár 80 éve teszi – Magyarországon és az Európai Unióban továbbra is képviseli a magyarság érdekeit és a kereszténydemokrácia értékeit. Hölvényi György – élve az új mandátum nyújtotta lehetőségekkel – folytatja küzdelmét az üldözött keresztényekért” – áll a közleményben.

(Borítókép: Semjén Zsolt 2024. június 14-én. Fotó: Máthé Zoltán / MTI)